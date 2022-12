A jelöltek bemutatása Vas megye Facebook oldalán olvasható és itt lehet szavazni a legalkalmasabbnak tartott jelöltre az őt bemutató méltatás lájkolásával. (A jelölteket bemutató videó írásunk alján érhető el!)

Dr. de Jonge Tamás

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen diplomázott 1990-ben. Ortopédiából és traumatológiából szakvizsgázott. Többéves külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak és munkavállalások kapcsán bővítette ismereteit. 2005 óta a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Ortopédiai Sebészeti Osztályának vezető főorvosa. Azóta számos új módszert vezetett be: ilyen a veleszületett dongaláb kezelése, amellyel hetven százalékról tíz százalékra csökkentette a műtétet igénylő csecsemők arányát.

A gyógyszeres vérzéscsillapítással a vérveszteséget negyedére, a vérátömlesztést igénylő esetek számát kilencven százalékkal lehetett csökkenteni; a műtét alatti helyi fájdalomcsillapítással pedig mérsékelni lehetett a korábban jelentős műtét utáni fájdalmat. Legfontosabb újítása a csípőprotézis-beültetéseknél alkalmazott, az izmok átvágása nélküli módszer bevezetése volt, mellyel a Nyugat-Dunántúl régióban egyedüli centrummá emelte az osztályát. Az ilyen műtét után a fájdalom elenyésző, a beteg nincs a mozgásában korlátozva, két-három nap múlva otthonába távozhat. A főorvos jelentős oktatási és tudományos munkát is végez. 2002-ben PhD-fokozatot szerzett, 2021-ben habilitált, egyetemi docensi kinevezésben részesült, folyamatban van címzetes egyetemi tanári kinevezése.

Dr. de Jonge Tamás

Ferkovics József

A gyermekkorát állami gondozottként élő fiúnak korán megmutatkozott a képzőművészet iránti vonzalma. Szerkesztőségi tagja és illusztrátora volt a Romano Nyevipe roma kulturális és közéleti lapnak, majd dolgozott a Cigány Ifjúsági Szövetség szervező titkáraként is. Nagykanizsán alapított családot, majd visszatért Budapestre, egy cikluson át nemzetiségi képviselő volt. 2010-től él Szombathelyen, ahol beleszőtte magát a kulturális életbe, szervezőmunkája meghatározóvá vált, alkotóként a vasi képzőművészet egyik megkerülhetetlen alakja. Területi roma irodát vezetett, képviselő volt a helyi önkormányzatban. Országosan száz, ebből a megyében negyven kiállítása volt. A Holocaust sorozata, amelyre 2014-ben kérte fel a Romano Instituto Alapítvány, világhírű lett; New Yorktól Izraelig bemutatták, Budapesten is többször látható volt. Saját bevallása szerint azóta a legtermékenyebb, amióta Vas megyében él, 2020-ban jelent meg egy művészetéről szóló képes album, 2022-ben elkészítette a 100 x szép Vas megye reprezentatív album képanyagát.

Ferkovics József

Dr. Györke Eszter

A Pécsi Tudományegyetemen diplomázott, 2009-ben kezdte rezidensi éveit Szombathelyen, a Markusovszky-kórházban, 2021-től adjunktus. Előbb csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítést, majd gyermek hemato-onkológiai szakvizsgát tett. 2014-től az Alpokalja a Daganatos Gyermekekért Alapítvány vezetője. Elnöksége alatt megújult a gyermekhematológiai részleg és ambulancia, műszerparkot fejlesztettek, továbbképzéseket szerveznek, betegeik családjainak szociális támogatását is biztosítják. Minden nyáron megrendezik a meseterápiával egybefont élménytáborukat, a Csodaszarvas tábort. 2015-ben a Markusovszky-pályázatra beadott pályaműve I. díjat kapott, 2018-ban a Magyar Onkológia szaklapban jelent meg cikke, amely egy agydaganattal kezelt betegük táplálásterápiáját foglalta össze. 2022-ben az „Egy csepp remény tengernyi infúzióban – egy leukémiás tini naplója” című segítő könyv szerkesztője volt. Fontosnak érzi nemzeti hagyományaink megőrzését, 2014 óta a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes művészeti vezetője. Szólótáncosként 2018-ban Vincze Ferenc-díjban, majd 2019-ben Fülöp Ferenc-díjban részesült. A Dozmati Értéktár Bizottság tagjaként igyekszik segíteni k u l t u r á l i s örökségünk megőrzését.

Dr. Györke Eszter

Halász Bence

A 25 éves, kiskunhalasi születésű, ám középiskolás korától Szombathelyen élő és a Dobó SE-ben készülő atléta a júliusi eugene-i (Oregon, USA) atlétikai világbajnokságon 80,15-ös egyéni rekorddal az ötödik helyen végzett, majd az augusztusi müncheni kontinenstornán – a korábbi egyéni csúcsát is megdöntve, 80,92 méteres új egyéni legjobbjával – ezüstérmet szerzett, ami a 42 fős magyar küldöttség legjobb eredménye volt. Augusztusban a székesfehérvári nemzetközi Gyulai Memorialon második lett. A Gyémánt Liga versenyeken Oslóban második, Párizsban negyedik, 2022-es összteljesítményének köszönhetően jelenleg harmadik a kalapácsvetők világranglistáján. A teljesítményét a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége is értékelte, 2022- ben is megválasztotta az év atlétáit, és a felnőtt férfiak mezőnyében ő vehette át a rangos elismerést, immár negyedszer. A Dobó Európa-kupát is megnyerő atléta edzői Németh Zsolt és Németh László, egyesülete a Szombathelyi Dobó SE. Nem csak Halász Bence, de a felkészülését irányító szakember, Németh Zsolt is a legjobbnak találtatott 2022- ben – ő lett az év edzője a szövetség elnökségének döntése alapján.

Halász Bence

Kelemen Zoltán

Színművész, rendező, aki Szombathelyen született, színészképzésben a zalaegerszegi színházban részesült, ahol társulati tag is volt (1993–2001). Játszik a Győri Nemzeti Színházban (2001– 2008), a Széchenyi István Egyetemen színjátszó csoportot alapít, amelynek tagjaival kortárs magyar drámákat állít színpadra. A Savaria Történelmi Karnevál egyik legnépszerűbb programjának, a Rabszolgavásárnak a megteremtője, írója, társulatszervezője és előadója. Két könyv szerzője: Korkórkörtérkép, Középkorom. 2008- tól a Weöres Sándor Színház alapító tagja, ötvenegy produkcióban lépett színpadra, három önálló esttel jelentkezett. Rendezőként öt előadást jegyez: Márczius (2009, 2013), A Herner Ferike faterja (2010), Gála ’11- showműsor (2011), Az ígéret földje (2021), Shakespeare a mellényzsebben (2021). Néhány évig Kissomlyón színjátszó kört vezetett, Vas megye településein csaknem ezer különböző művészeti misszióban vett részt. Vasi zenekarok videóklipjeihez, médiamegjelenéseihez adta arcát. Szombathely rendezvényeinek gyakori fellépője. A megyeszékhely múltjának szerelmese, ezzel kapcsolatos történeteivel gyakran jelentkezik különböző médiumokban.

Kelemen Zoltán

Kiss Norbert

A legnagyobb szenvedélye a sebesség és a küzdelem, legyen az szimulátor, formula autó, gokart, túraautó vagy éppen versenykamion. Pályafutása alatt minden kategóriában és versenyben, amiben elindult, a legjobbak közé küzdötte fel magát, vagy ő lett a legjobb. 2014-ben és 2015-ben is Európa-bajnoki címet szerzett. Ő volt az első magyar, aki egy szezonban tizenkilenc első hellyel minden idők legeredményesebb kamionversenyzője lett. 2016-ban a Tankpool24 Mercedes csapatával ötödik lett a bajnokságban, majd 2017-ben összetettben Eb 3. helyezett. 2018-ban és 19-ben a német csapat színeiben indult. 2020-ban a Révész TRT csapatához igazolt, és ismét magyar alakulatnál versenyez. Elindult az ETRC internetes szimulátor bajnoksága is, amelyet fölényesen megnyert. 2021-ben Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítették. A FIA ETRC 2021-es bajnokságát megnyerve megszerezte harmadik Európa-bajnoki, továbbá csapatának a csapat bajnoki címét is. Versenyzését elismerve 2021-ben az MNASZ-től ismét megkapta az Év Magyar Autóversenyzője kitüntetést. 2022-ben megszerezte a 4. Európa-bajnoki címét.

Kiss Norbert

Kiss Zoltán Imre

Kőszegen született, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, majd Pécsen szerezte diplomáit, 1993-tól a kőszegi gimnázium tanára. Földrajzot, pénzügyi ismereteket oktat. Iskolája kezdeményezésére csatlakozott a „Pénziránytű Hálózathoz”. Eleinte szakköri jelleggel, majd irányításával az órakeretbe integrálva kezdték el oktatni a pénzügyi ismereteket. Főként diákok segítségével a környékbeli általános iskolákat is igyekszik bevonni „jó gyakorlatok” szervezésével a pénzügyi tudatosság átadásába, sőt lehetővé teszi, hogy ezen iskolák diákjai pénzügyi, gazdasági versenyeken induljanak. Az elmúlt két tanévben szinte az összes országos pénzügyi, tőzsdei versenyen döntőbe jutott iskolája. Mind csapatszinten, mind egyénileg számos első helyezést s nagyon sok különdíjat hódítottak el. Tanítványai szépen szerepeltek a KEBA, a BANK/ CODE, a Zseton, a Részvényfutam, a Pénzmesterek és a K&H „Vigyázz kész rajt” versenyén is. Tudatosan vallja: a különböző témájú versenyeken történő, minél magasabb számú diák indulása a pénzügyi kultúra terjesztésének talán a legegyszerűbb módja, lévén, ennek a korosztálynak a játékos elemek, az informatika, a kommunikációs csatornák a mindennapok részét képezi.

Kiss Zoltán Imre

Perl Zoltán

Magyar válogatott kosárlabdázó nyolcévesen kezdett kosárlabdázni szülővárosában, Szombathelyen, a Falco színeiben mutatkozott be az NBI/A csoportjában. A 2012–13-as szezonban kilenc bajnokin kapott lehetőséget, ezzel egyidejűleg bajnoki címet szerzett a Falco 19 éven aluli csapatával. A 2013–14-es szezonban fiatal kora ellenére megválasztották csapatkapitánynak. 2015-től az olasz élvonalbeli Orlandina Basket szerződtette. Két évig kosarazott Capo d’Orlandóban, majd 2017-ben a másodosztályú Universo Treviso Basket csapatához igazolt. 2014-ben részt vett az U20 A-divíziós kosárlabda-Európa-bajnokságon Görögországban. A felnőttválogatottban 2015-ben debütált, 2017 nyarán visszaigazolt nevelőegyüttesébe, a Falcóba, ahol bajnoki ezüstérmet szerzett a 2017–18-as szezon végén. 2018 júniusában a spanyol élvonalbeli Movistar Estudiantes Madrid játékosa lett. 2019- ben újra visszatért a Falcóhoz, ahol jelenleg is játszik, amely Magyarország legjobb csapata, és európai szinten is jegyzett csapattá nőtte ki magát. Magyar Bajnok 2019, 2021, 2022; Magyar Kupa-győztes 2021; A döntő legértékesebb játékosa 2021, 2022; K u p a d ö n t ő legértékesebb játékosa 2021, 2022.

Perl Zoltán

Szekér Tamás

József 1999-ben feladta addigi pénzügyi pályáját és a herényi közösség szolgálatába állt. Mindig érdekelte a közösség mint összetartó erő, valamint az, hogyan tudna egy kicsit jobbat, szebbet nyújtani az itt élő embereknek a közösség erejével. A rendszerváltás idején az elsők között működött közre és vállalt szerepet helyi civil egyesületek létrehozásában. Az évek folyamán egyre fontosabb lett számára, hogy megmentse azokat az értékeket, amelyeket az ősök hoztak létre lakóhelyén. Támogatta a Herényi Kulturális és Sportegyesület megalakítását, aminek 1999-től ügyvezető titkára, 2008-tól az elnöke lett. A herényi városrész életébe új színt vittek, rendezvényeikkel a közösségi összefogásnak olyan kereteit teremtették meg, ahol a sok évtizedes tradícióban gyökerező lokálpatriotizmus újra életre kelt. 1999-ben létrehozta a Herény története a római kortól 1950-ig című helytörténeti kiállítást. Az évek során az egyesületnél olyan modellt alakított ki, amelyre országos példaként tekintenek a kultúra területén, ennek elismeréseként 2021-ben Beke Pál-díjjal jutalmazták. Az országos és nemzetközi hírű Herényi Virágút virág- és dísznövénykiállítás és vásárnak kezdetektől a főrendezője.

Szekér Tamás

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs

Történész-muzeológus, levéltárvezető, Vas vármegye történetének kiváló szakértője, Szombathely monográfusa. Előbb a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársa, majd a Vasvári Múzeum vezetője és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény alapítója, felépítője, jelenlegi igazgatója. Kutatási témái: a Domonkos-rend Magyarországon, továbbá Vas megye középkori története. Az elmúlt években sikerült ismét ráirányítani a figyelmet megyénk egyik kiemelkedő műemlékére, a vasvári Domonkos-kolostorra és az ott elhelyezett intézményekben folyó tudományos munkára. 2017 óta sikeresen zajlik az általa szervezett „Városnéző séták” sorozat, amelyhez kapcsolódóan kiadvány készült, s új kiállítással és raktárral bővült a múzeum helytörténeti gyűjteménye. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Domonkos-rend 800 éves fennállása, a Domonkos-nővérek százötven éves évfordulója és a Magyar Domonkos-rendtartomány alapítása 800 éves jubileumi rendezvények megszervezésében. Tervei között szerepel a vasvári Domonkos-kolostor rehabilitációjának folytatása, valamint a szombathelyi Szent Márton-templom melletti egykori Domonkos-kolostor megújítása is.