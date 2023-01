A Vasi-Hegyhát erdejében viszszavonultan élő és alkotó művészt Itáliában szinte jobban ismerik, mint hazájában. Rómában is volt már önálló kiállítása, és több itáliai városban kapott közös tárlaton bemutatkozási lehetőséget. Tevékenységére, gyakran Caravaggióra emlékeztető alkotói stílusára a Vatikán és a szakma is felfigyelt. Vas vármegyében különösen akkor került az érdeklődés középpontjába, amikor 2003-ban Konkoly István megyés püspök megbízásából elkészítette a Sarlós Boldogasszony-székesegyház négy nagy méretű olajképét. A sorozaton Mária történetét dolgozta fel az Angyali üdvözlettől A Szentlélek eljöveteléig.

Tavalyelőtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson pedig az ő Kenyér és bor című festménye függött a szónoki emelvény mögött. A most elkészült festmény elkészítésére három évvel ezelőtt kapta a megtisztelő megbízást. Olyan hatalmas olajképet kellett terveznie, ami a karmelita kolostor – ma hangversenyteremként funkcionáló – egykori kápolnájának nyugati, azaz hátsó falát díszíti majd. Mindjárt tudta, hogy nem térhet ki a feladat elől, kötelessége megfesteni ezt a képet, hiszen a legnagyobb bűn a mulasztás, amikor nem teszünk meg valami jót, amit megtehetnénk. A Sacra Conversazione, azaz szent beszélgetés témát választotta vezérfonalnak. Egy hagyományos ikonográfiai ábrázolási típusról van szó, amely hagyományos formájában évszázadok óta jelen van az európai festészetben. Általában Szűz Máriát ábrázolták így az itáliai festők, áhítatos gyermekszentekkel körülvéve.

Kisléghi a feltámadt Krisztust festette meg hasonlóképpen: tizenöt üdvözülttel, a festő szívéhez legközelebb álló szentekkel a környezetében. Az ábrázolt jelenet a Tábor-hegyi színeváltozással is párhuzamba hozható. A három éven át tartó alkotói folyamathoz a műtermet egy vasvári megürült iskolaépület tornatermében rendezték be. Még így is csökkenteni kellett az eredetileg tervezett méretet a helyiség belmagasságának függvényében, 7 méterről 5,6 méterre. A műteremben az elkészült képet a végleges helyére szállítása előtt a festő néhány napra megmutatta az érdeklődőknek. – Azért döntöttem így, mert sajnáltam, hogy miután felkerül a végleges helyére, már soha senki nem láthatja ilyen közelről. Így, hogy a padlón áll a festmény, szinte benne vagyunk a kép terében, magunk is részesei vagyunk a szent beszélgetésnek. Kisléghi olyan alkotást képzelt el, ami idő és felekezetek fölötti, nincsenek glóriák, a feltámadt Krisztuson nem láthatók a sebek.

A helyszín egy fiktív tér, a mennyei Jeruzsálem, ahol egyszerre van jelen fönt és lent, angyalok és üdvözült földiek. A katedrálisba a vörös színbe öltözött Jézus toppan be édesanyjával, így rá esik a hangsúly akkor is, ha nem ő áll a kompozíció középpontjában. Egy érzelmekkel teli beszélgetés, mozgalmas tér veszi körül. Hozzá legközelebb a három apostol, Péter, János és Jakab térdepel. Rajtuk kívül szentek, rendalapítók, művészek alkotják a társaságot, az előtérben koponya és homokóra. A fókuszban szent Benedek, Európa védőszentje, a bencés rend alapítója, Bibliával a kezében, János Jelenések könyvének részletére mutat. Itt van Keresztelő Szent János, aki az Ó- és Újszövetséget köti össze, jobb kezében a fakereszten függő latin nyelvű felirattal: Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Négy rendalapító szerepel a képen: Szent Benedeken kívül Boldog Özséb, az egyetlen magyar szerzetesrend, a pálosok alapítója, elöl lent csuklyában Assisi Ferenc, a ferenceseké, jobboldalt lent pedig Keresztes Szent János, a Sarutlan Kármelita Rend alapítója.

Az épület valamikori funkciójához igazodva szerepel még két karmelita szerzetes, közülük Avilai Nagy Szent Teréz jobboldalt áll, imára kulcsolt kézzel, tekintetét a magasba emelve, valamint a háttérben kortársunk, Isten szolgája Marton Boldizsár. Marcell atya, karmelita szerzetespap, aki a legsötétebb kommunizmust is átélte, boldoggá avatása folyamatban van. A magyar történelmet Árpád-házi szentek képviselik. Szent István királyunk térdepelve a koronára mutat, amit fölajánl Szűz Máriának, a bal szélen Árpád-házi Szent Erzsébet. Szűz Mária egyik kezével feltámadt fiára, a másikkal Szent Istvánra mutat, kérve országára a szentek patronálását. És itt van a keresztény művészet két meghatározó alakja is. Fra Angelico, a festők védőszentje egy rajztekerccsel a kapuból lép ki, a háttérben pedig, ugyancsak piros ruhában Johann Sebastian Bach, aki a protestáns világ szerint az ötödik evangelista.

– Őt semmiképp sem lehetett kihagyni – vallja a művész. – Sokat hallgattam alkotás közben a muzsikáját. Azt szoktam mondani, ha ő nincs a mennyországban, akkor a mennyország üres. A végtelenül realisztikus, szinte plasztikusan kirajzolódó emberalakok, az élénkpirosak, zöldek és kékek, a szép ruhák, a valósághűen beáradó fény a tizenhét négyzetméteren magával ragadják a szemlélőt. Szinte beleszédülünk a látványba. Az emberfelettit a maga letapinthatóságában ábrázolni, a rejtett dolgokról érthetően beszélni – ez a cél vezette a festőművész ecsetjét. Úgy fogalmaz: a hoszszú alkotói folyamat során az üzemanyag csak a hit lehetett. Ne felejtsük el, hogy hónapokon át folyamatosan birtokolni fizikailag és szellemileg tizenhét négyzetmétert nem kis teljesítmény, úgy, hogy közben folyamatosan meg kell küzdeni a fizikával és a kémiával. A három év első felét a tervezés töltötte ki, amikor építész segítségével megszerkesztették a katedrális alaprajzát, kupoláját, különböző vázlatok készültek, majd négyzetháló segítségével felkerültek a fő körvonalak a vászonra. A festővásznat Belgiumból hozatták, a több száz kilós állványt, amire kifeszítették, a Szépművészeti Múzeum asztalosa tervezte.

Kisléghi Nagy Ádám itt még a vasvári műteremben: az utolsó simításokat végzi a festményen

Forrás: Alapfy László

Kivitelezőt találni se volt könnyű hozzá. Aztán jött a logisztika: szellőzésről, világításról, fűtésről, sötétítésről kellett gondoskodni, hogy a tornaterem műteremmé avanzsáljon. A legnagyobb kánikulában is függönyök mögött, mesterséges fénynél zajlott a munka, hogy a kinti lombok beszűrődő, vibráló árnyéka ne zavarja a festést. A hatvan éven túl járó művész nem kevés feladatot adott az őrangyalának, miközben a három különböző magasságú állvány valamelyikén vagy az ollós emelőn egyensúlyozva tökéletesítette a legmagasabban szárnyaló angyalkákat. Csak egy a műhelytitkok közül: a terem végében hatalmas tükör segítette az alkotót abban, hogy távolabbról, fonákjáról is lássa a képet, így korrigáljon.

– Ez csak egy gyenge próbálkozás, példaképeimnek, a 17. század itáliai mestereinek meg se merném mutatni – legyint Kisléghi Nagy Ádám. – Olyan erdőbe kellett bemennem, ahol nem voltak útjelzők, és magam se tudtam, hogy kitalálok-e belőle. Nem kérhettem segítséget senkitől, segédem se volt. De én legalább megpróbáltam. Nekem ezek a vasvári, nyitott műtermi alkalmak jelentik a mindennapi kiállításmegnyitót. Ahogy jönnek egyszerű munkásemberek, gyerekek és látom, hogy megértik, hosszú ideig itt állnak a kép előtt, van, aki könnyes szemmel megy el. Őbennük még megvan a tiszta rácsodálkozás. A festményt január 22-én Kocsis Fülöp, a hajdúdorogi görög katolikus főegyházmegye érsek-metropolitája méltatta a koncertteremben a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Pusker Júlia koncertje előtt. Az ünnepségen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is részt vett.