Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje, amit élete során hordoz. - A keresztút olyan hely, ahová megnyugodni, elcsendesedni megy az ember. A 25 kilométeres rábavidéki keresztút tizennégy állomása hét szlovén településen vezet át, bejárása jót tesz az ember testének és lelkének is. A stációk mellett felállított gondolkodópadok pihenőhelyként szolgálnak, és arra ösztönöznek, hogy álljunk meg, és éljük meg a pillanatot.

V. Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, államtitkár arról beszélt, hogy az az út, amit Jézus bejárt Pilátustól a Golgotáig talán másfél kilométer lehetett, más források szerint ennél rövidebb. - A Vendvidéken szlovén barátaim egy másik módot választottak, itt az út hosszabb a valóságosnál. Ahhoz, hogy az életünket áttekintsük, különleges alkalmak és helyek kellenek, olyanok, mint ez a keresztút. Fontos, hogy mi keresztények jelet adjunk magunkról a templomon kívüli világban is, különösen most, amikor Európa legtöbb országában a keresztény értékek, szimbólumok, ünnepek pusztítása zajlik. Jó látni, hogy mi magyarok és szlovének más utat járunk - fogalmazott a képviselő.

Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja is köszöntötte az ünneplőket: - A Rábavidéken kialakított keresztút nagyon fontos a térség számára. Egyfelől segítséget nyújthat abban, hogy a mai rohanó világban megálljunk, imádkozzunk, másfelől a keresztút a Rábavidéken élők eddigi életét is szimbolizálja, hiszen az itteni közösség mindig kitartó volt és állhatatos - mondta.

Kissné Köles Erika, a parlament szlovén nemzetiségi szószólója Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára üzenetét tolmácsolta: A magyar állam a nemzetiségi politikáján keresztül kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hazánkban élő nemzetiségek megkapják mindazt a szellemi, anyagi és erkölcsi támogatást, amely hozzájárul a nemzetiségi nyelv és kultúra megőrzéséhez. Magyarország kormánya vallja, hogy az európai országokban a többségi társadalom és a nemzetiségi kisebbségben élő közösségek legfontosabb összetartó ereje a kereszténység, és az arra épülő kultúrkör, amely felülemelkedik országhatárokon, nyelveken és kultúrákon. Imára és együttműködésre még nagyobb szükség van, mint eddig bármikor. Ahol ez megvalósul, ott megerősödnek a közösségek - hangzott el.

Az ünnepi program zárásaként a plébános atyák mind a hét településen megáldották a keresztút stációit.