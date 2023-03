Április 22-én, szombat reggeltől 23., vasárnap estig a filmek körül forog a világ a vépi kultúrházban. A Vas-Film mozgókép-ünnepet a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár és a Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesület rendezi – az országos függetlenfilmes találkozóra és műhelynapra bárki nevezhet 2021-ben, vagy azóta készült alkotással. (Március 17-én zárul a nevezés, a mozgóképet akár néhány nappal később is elküldheti az alkotó.) A filmekkel kapcsolatban nincs tematikai, sem műfaji megkötés, de a legfeljebb 60 perces alkotásokat csak vetítésre alkalmas, megfelelő minőségben fogadják el.

A filmek előválogatás után kerülnek be a versenyprogramba. Azokat az online térben a jelentkezési lap mellékleteként lehet feltölteni, mondja Meskó Krisztián, és buzdít mindenkit a megmérettetésre – várják a műhelyekben, iskolában készült filmeket is. Szombat este a terv szerint elektronikus zenét, vasárnap a vetítések után, az eredményhirdetés előtt filmzenéket hallhat a közönség gyerekek előadásában. Élő bejelentkezések színesítik a programot. Az idén is négytagú szakmai zsűri értékeli a filmeket, hogy kik, arról később árul el részleteket a szervező. Érdemes követni a Vas-Film Facebook-oldalát, ahol az utolsó egy hónapban sűrűsödnek a bejegyzések. A belépésingyenes, mindenkit szeretettel várnak.