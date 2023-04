Európai tájak ízét, zenei jellegzetességeit ragadták meg a fúvósok a minősítő koncerten. Elindultak a Brit-szigetekről Rene Ruijters Britannica című művével, majd megkerülték egész Európát az első darab után. Romániában kötöttek ki (Román népi táncok – Bartók Béla; hangszerelte: Dohos László), azután Bulgária következett (Franco Cesarini: Bulgarian Dances), utána Magyarország: a koncert középpontjában Sárvári József A hét forrás legendája ősbemutatója állt. (A minősítési kritériumok között szerepelt, hogy egy kortárs magyar szerző fúvószenei darabját is el kell játszanunk. Sárvári József a minősítéshez kapcsolódva fantáziadús darabot írt.)

Forrás: Ohr Tibor

A szünet után a zenészek visszatértek Nyugat-Európába, azon belül először Spanyolországba (Ferrer Ferran El Quijote című darabja Cervantes regényén alapul), utána Németországba (Markus Götz Silva Nigrájával). A koncert utolsó negyedében a messzi északra, Skandináviába utaztak (Alfred Bösendorfer: Scandinavia), és a Holland mélyföldön zárták az utazást (Henk van Lijnschooten: Rhapsody from the Low Countries). A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség háromtagú szakmai zsűrije – Szélesi Attila, a MAFUMASZ elnökségi tagja, a nyugat-magyarországi régió fúvószenekari referense; Bán László, a MAFUMASZ nemzetiségi referense és Szabó Ferenc elnök – előtt adtak számot felkészültségükről. Szilágyi Miklós karnagy elmondta: hosszú és kemény felkészülési időszak van mögöttük: novembertől kezdve ismerkedtek a darabokkal. Olyanokat válogattak össze, amelyek kategóriájuk felett osztályozódtak be a nemzetközi minősítési rendszerbe. A mintegy kétórás koncertből 45 percet tett ki a minősítő műsor, amelyre kiemelkedően magas pontszámot kaptak.

– Számítottunk rá, hogy jól sikerül a koncert, el akartuk érni a kiemelt aranyat, mert rengeteget dolgoztunk, de meglepetés volt, hogy mindenre kiterjedően pozitív kritikát és 95 pontot kaptunk. A darabok úgy sikerültek, ahogy elterveztük. Hatalmas dicséret ez a zenekarnak. Helyünk van a fúvós zene palettáján, megerősítése annak, hogy a kőszegi zenekar országosan magasan kvalifikált csapat.