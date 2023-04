Pongrácz művészetére az impresszionista festők és a nagybányai művésztelep alkotói voltak hatással. A művész, aki Erdélyben született és már közel 20 éve Bécsben él, művészetében a metropolisok színes fényforrásai és energiahordozói közötti kapcsolatot vizsgálja. A kiállított művek gazdag színvilággal rendelkeznek, és a víz jelenik meg majdnem mindegyiken - írja a volksgruppen.orf.at.

A hietzingi hivatal dísztermében látható alkotások segítségével a látogatók képzeletbeli utazást tehetnek városok és évszakok között. A műveken New York, London, Tokió, Bécs és Balatongyörök szépségei is megjelennek. Pongrácz vízzel kapcsolatos műveit a UNESCO olaszországi képviselete is észrevette, és tavaly Cancúnban, Mexikóban állították ki ezeket. A bécsi kiállítás az első bemutatkozása művész munkásságának ebben a témában.