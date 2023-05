Tárlat 1 órája

It is what it is - Az ELTE képalkotás szakos hallgatóinak diplomakiállítása Szombathelyen - fotók

It is what it is – ezt a címet kapta ELTE BDPK Vizuális Művészeti Tanszék végzős képalkotás szakos hallgatóinak diplomakiállítása, amit pénteken délután nyitottak meg az Új Irokéz Galériában.

Polgár Patrícia Polgár Patrícia

Forrás: Unger Tamás

Immár hagyomány, hogy az egyetem Vizuális Művészeti Tanszékének végzős hallgatói diplomakiállításon mutatják be alkotásaikat. Ezúttal 15, a felsőfokú tanulmányait befejező hallgató művei mesélik el alkotójuk történetét. A kiállításon Horváth Soma, Szombathely MJV kultúráért is felelős alpolgármestere és Dr. Lenner Tibor, az ELTE BDPK igazgatója mondott köszöntőt. Lenner Tibor úgy fogalmazott: „Az alkotók a kiállított művekben, installációkban szívüket is kitárták előttünk. Szívük műveiben nem kell és nem is szabad megmagyarázni semmit, mivel az alkotók saját lelkük titkait világosítják meg egy-egy simítással, ecsetvonással, fotósorozattal.”

Az ELTE képalkotás szakos hallgatóinak diplomakiállítása Fotók: Unger Tamás

Az alkotásokat Dr. Bordács Andrea egyetemi docens, esztéta, a Vizuális Művészeti Tanszék vezetője méltatta, aki arról beszél: a hallgatók sokféle témát, különböző technikák által dolgoztak fel és az is látható, hogy mindegyikük munkája nagyon személyes. Fájdalmak, személyes kapcsolódások jelennek meg a vásznakon és a kijelzőkön. Az alkotás folyamata és a kiállítás létrehozása egyfajta terápia a traumák feldolgozására. Az alkotásokban megjelenik egy baleset emléke, a meztelen férfi testtel kapcsolatos szégyenérzet, egy épület és az emberek elmúlását megjelenítő sorozatok, a gyermekkori szorongásokat megjelenítő animáció. A megbélyegzés, az ítélkezés, a depresszió ugyancsak mozgatórugói voltak az alkotások megszületésének. Ezek mellett egy zenei formáció arculata, tulipánszirmok formázta női alak, óvodásoknak szánt gyerekkönyv, egy szabadtéri, társasházi postaládát megjelenítő alkotás, és a környezetszennyezéssel kapcsolatos installáció is megjelenik a kiállításon. Az egyik hallgató kedvenc ételeit, a sült krumplit és a rántott vitte fel terülő mintaként konyharukákra. A tárlat május 27. és június 1. között látogatható szombatonként 10-15 óráig, keddtől csütörtökig pedig 14-17 óráig.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!