Műsoron: Erkel Ferenc: Fegyvertánc; Jakob De Haan: Oregon; Hans Zimmer: The Rock; Klaus Badett: Karib-tenger kalózai; Laár András, Bornai Tibor: KFT; ACDC: Highway to Hell; Soltész Rezső: Szóljon hangosan az ének; Bill Haley: See You Later Aligator.

A hangversenyen közreműködnek az iskola furulyás tanulói.

Vezényel: Janászek Ferenc