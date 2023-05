- Végül is mitől vagyunk mi magyarok? Attól vagyunk magyarok, hogy a kultúránk olyan, amire folyamatosan rácsodálkozhatunk, hiszen ezek az emberek, Petőfi, József Attila, Arany János, Kodály, Bartók, ott állnak, mint fényes csillagok az égbolton, és folyamatosan tudunk rájuk támaszkodni - hangsúlyozta Szarka Gyula. - Petőfiről el lehet mondani, hogy az egyik zseni volt a magyar kultúrában, közérthető most is. Egy jó költő arról ismerszik meg, hogy mindig aktuális és érthető - fogalmazott, majd hozzátette: - Nem múzeumokba valók költőink, íróink, hanem folyamatosan mondjuk, énekeljük a hagyatékukat. Így tudjuk a köztudatban tartani - emelte ki.

A Kossuth-díjas zeneszerző, előadó szólt arról is: bízik abban, hogy a Petőfi dicsérete albumával hamarosan Szombathelyen is felléphet. Mi meg abban bízunk, hogy kijelentésével nyitott kapukat dönget.