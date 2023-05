Gergye Rezső pedig hangsúlyozta: nemcsak maga a fesztivál, hanem a szerdai találkozó is hozzájárult ahhoz, amiben ő maga évtizedek óta hisz – és aminek érdekében dolgozik. Nevezetesen a kapcsolatépítés, a tolerancia erősítése. Régi törvény, hogy a közös célok és a közös munka a legkülönbözőbb habitusú és világlátású embereket is képes összekovácsolni. A Színházi Olimpia és a Nyugat-Dunántúli Fesztivál ezen a téren is „zsilipeket nyitott meg”, híre pedig ráadásul még olyan településeket is megmozgatott, ahova ezúttal nem jutottak el előadások: a híreket olvasva kedvet kaptak a befogadáshoz – vagy akár a színjátszáshoz.

De lássuk azokat a helyeket, ahova elért a fesztivál. A hegyháti térségben az események jelentős része már lezajlott, előadás sehol nem maradt el (legfeljebb kicserélődött, esetleg – egy ilyen van – az időpontja változott meg). A vasvári, gersekaráti, kámi, alsóújlaki, andrásfai, körmendi, vépi, rajkai (stb.) befogadók, illetve játszók – akiknek képviselői ott voltak tegnap Vasváron – állítják: rendkívüli élményekben volt részük. Külön öröm, hogy az előadással a találkozás voltaképpen sehol nem ért véget: Kámban például a sült krumpli illata tette még otthonosabbá a hosszú beszélgetést. A felkért hozzászólók között volt tegnap mások mellett Váradi Viola, a rajkai HatARTalanul Színjátszó Társulat vezetője és Kszel Attila színművész, a csoport mentora. A rajkai csapat „bűnmegelőzési vígjátékkal” érkezett a fesztiválra – és erőt adó élményekkel távozott. Színház nincs közönség nélkül: a vendégszeretet, az érdeklődés szárnyakat ad.

Fokiné Rácz Ilona a sorkikápolnai tapasztalatokról, Pogács Mónika tanteremszínházi élményeiről – és az előadások diákokra gyakorolt hatásáról – beszélt. A fesztivál még tart. A pünkösdi hétvégén Celldömölkön gyűjthetünk újabb, élni segítő élményeket.