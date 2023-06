Voltak már előadások, azt is leírtuk, hogy szezonnyitó - de az idei nyári évad igazi nyitánya június 17-én, szombaton este érkezik el: Thuróczy Szabolcs a Meg se kínáltak című önálló esttel - amely Bödőcs Tibor regényéből készült - indítja útnak az eseményeket. Érdemes a programot böngészni, a saját (ezúttal koprodukciós) bemutatóra szokás szerint kb. egy hónapot még várni kell. Az is megéri: a Miért pont kivi? sok más mellett arról is beszél, hogy társas lények vagyunk. Hogy együtt - jó.

Már nem sokáig üres

Fotó: VN/Kőszegi Várszínház