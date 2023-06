A Tarisznyások együttes gyerekműsorával nyitotta meg kapuit hivatalosan az 94. Ünnepi Könyvhét a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Csütörtökön a könyvhéthez kapcsolódva Fűzfa Balázs irodalomtörténész, 24 előadás a magyar irodalomról című kötetét mutatta be a közönségnek. Az események egy részét eredetileg a szabad ég alatt tartották volna meg, ám az időjárás közbeszólt. Pénteken a könyvtár épülete megtelt élettel, a Paragvári utcai Általános Iskola diákjai is bekapcsolódtak a zenés programokba.

Horváth Soma alpolgármester egy Kosztolányi Dezső idézettel indította köszöntőjét. „Azok a könyvek, amelyek könyvtárad polcain szunnyadnak, még nem készek… Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kellesz, olvasó!” Az alpolgármester kiemelte, hogy a szombathelyiek nem csak olvasni szeretnek, hanem alkotni is, hiszen az idei könyvhéten számos helyi és megyei kötődésű művész mutatja be kötetét, akikkel az olvasók személyesen is találkozhatnak. A város büszke arra, hogy 1880 óta működik a közkönyvtári szolgáltatás, amelyre a mai napig nagy igény van, a digitális platformok térnyerése ellenére is. Éppen az online olvasás az, amely növelte a valódi könyvek értékét, könyvet olvasni élmény, utazás és művelődés is egyben – zárta beszédét Horváth Soma.

Forrás: Szendi Péter

Dr. Baráthné Molnár Mónika kiemelte, hogy az idei könyvhéten minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot. A kötetbemutatók és kiállításmegnyitók mellett könyvtári körbevezetésre is lehetőség nyílott, zárásként pedig fúvószenekari koncertet hallgathattak az érdeklődők. Az idei könyvhét Weöres Sándor személye köré épült, így a több esemény is a szombathelyi költő-író személyéről szól. A Weöres-inspirációk című kiállításon szombathelyi képzőművészek állítják ki Weöres Sándorhoz köthető alkotásaikat.

A könyvbemutatók sorában Csider Sándor legújabb, a Világfa tetején című verseskötetét mutatta be pénteken délután, de több szerző is dedikálta műveit a napon. A Könyvvásáron több helyi kötődésű kiadó kínálata is szerepelt.