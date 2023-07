Kötött sálak, horgolt szaloncukrok, csillagok, csinos kislány kalap is feküdtek a kultúrházbeli kiállítóasztalon, fölöttük a falon a készítőik fotói mutatták be a szakkör tevékenységét – modern színekből dolgoztak az asszonyok. A kultúrházban Barta-Zsankó Veronika művelődés szervező köszöntötte az egybegyűlteket, és elmondta: ez már a második szakkörük, az első a hímzés volt, és állandó kiállításaik keretében folyamatosan megtekinthetők a helyben készült kézimunkák. A résztvevők lelkesen dolgoznak, nagy örömükre szolgál, hogy egész évben szervezhetjük a tárlatokat az alkotásaikból.

Éles Krisztina a Nemzeti Művelődési Intézet vasi igazgatója a szakkörök jelentőségéről beszélt, kiemelve, hogy folyamatosan jön-megy a vármegyében, és nyitja a szebbnél szebb kiállításokat az esztétikusan berendezett közösségi színterekben. Mint mondta, látja, hogy gyönyörű új ruhákba öltöznek lepusztult épületek is; és Zsennyébe azért volt nagyszerű megérkezni, mert tavaly adták át a házat, és most már látszik, hogy élet is van benne. Hangsúlyozta: a szakköri tevékenységben az is nagyon jó, hogy olyan kézimunkák születnek, amiket most is szívesen viselnek vagy használják az eszközöket – így örökíthetők át a népi motívumok a 21. században.

A falunap része volt az is, hogy a hét éve elhunyt Polgár Csaba, Ferenczy Noémi-díjas textilművész Petőfi utcai háza udvarán szabadtéri kiállítást rendezett be az özvegye, Zsuzsa. Sokan eljöttek megnézni, hiszen sokan ismerték őt Zsennyében, ahol Fábián László író, egykori gimnáziumi iskolatársa is lakik – ő nyitotta meg a tárlatot, kiemelve: sehol nem lenne jobb helyen ez a gyűjtemény, mint itt a szabadban, hiszen Polgár Csaba a természetből vette a motívumait, és most oda kerültek vissza.