A gyerektábor kicsit családiasabb a szokásosnál, a helyszín is új – az utóbbi évek Vönöckje helyett Sitke –, vagy inkább régi, hiszen a celldömölki Soltis Lajos Színház működése első húsz (színkörös) évét itt, Sitkén töltötte. Ez a bölcső – a szelíden hullámzó tájban.

Játék, elmélyültség, derű a Soltis-táborban - művelődési ház, Sitke

Fotó: © Cseh Gábor

Előbb a művelődési háznál állunk meg, a falu Szombathely felőli bejáratánál. A legjobbkor érkezünk. A „kicsik” (8–12 évesek) csoportjában éppen kulcsjelenetnek lehetünk tanúi: öten nézői pozícióból próbálják kitalálni-kódolni, hogy öt társuk mit játszik. Nagy a harc a játéktérben, zombitámadást kell leküzdeni, fontos szerepet kap egy mágikus karkötő. A játék és a nézői ötletelés sziporkázó és intenzív, a kódolás – az értés – maradéktalanul megtörténik. A csoport vezetője Pilnay Sára színművész (az ő színházi bölcsője is a „Soltisban” ringott), nagy érzékenységgel, kiváló pedagógiai érzékkel – plusz képzőművészeti, zenei tehetséggel – megáldva. Nem először vezet tábori gyerekcsoportot, most is nagy invencióval készült. Dániel András bűbájos figurái, egy kupac kufli köré szerveződik a hét.

Mindenki kufli - és van két mohamanyi is

Fotó: © Cseh Gábor

Sokat játszanak – a térrel, színekkel, mozdulatokkal, zenékkel, csöndekkel –, hadd épüljön a bizalom, erősödjön a testtudat, a koncentráció. Már mindenkinek megvan a saját kufliszerepe is (plusz két mohamanyi és egy tuskó), kihúzták egy kalapból, sőt: ki-ki megrajzolta, kiszínezte az önarcképét. Nem kell a Dániel András-féle kuflikra hasonlítaniuk, a fantáziájukra bízhatják magukat. – Mindannyian kuflik vagyunk – mondja Sára, akinek kufli-énje a Zsivirc névre hallgat. És azt mondja, csodálatos kis csapat jött össze. Mindenkire figyel, mosolyog, a pontos instrukciók közül a nagy melegben nem marad ki, hogy „igyál vizet”. A szerda egyébként mindig tábori fordulópont: a játék egyre céltudatosabban a pénteki bemutatóra összpontosul. Hiszen pénteken este a szülők, nagyszülők, testvérek, barátok is megnézhetik, hogyan segítenek a kuflik a mohahiányban szenvedő mohamanyin.