A Nádasdy fesztivál egyik legizgalmasabb programjának ígérkezett az ételmustra, amelyen nem csak amatőr szakácsok és főzni tudó csapatok indultak, hanem a hagyományőrzők is, akik a legkülönfélébb ősi receptek alapján állították össze a menüt. Az ételmustrán összefutottunk dr. Kondora Bálinttal, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnökével, aki az esemény egyik zsűritagjaként kóstolta a néha egészen szokatlan ízű ételeket. A zsűri 21 nevező csapat teljesítményét értékelte. A hagyományos ételek közül különös ízvilágot hozott a rendezvényre a töltött libatojás, az „éles lév knödöllel” és „majorannás lév”. A szakácsnő szerint ezt a Bornemissza Anna által jegyzett és Kolozsváron megjelent szakácskönyvből származó 17. századi menüt ma is nagyon szeretik. A lévben limonya azaz citrom, valamint hagyma, gyömbér, tárkony és sertéscomb fő. A klasszikus ételek között aztán készült körömpörkölt, oldalas, csülkös babos székelykáposzta, nyúlpörkölt is.