Barokk muzsika zengte be pénteken késő délután a Szent Lászlótemplomot. A kamarakoncertnek meghirdetett alkalmon valamennyi zenész szólóprodukciójával is elkápráztatta a közönséget. Mester és tanítványa, kollégák és diáktársak: Király Dóra (furulya), Csejtei Flóra (furulya), Gregorich Zsófia (cselló, viola da gamba) és Csupor Márton (csembaló) – ez a formáció debütált a barokk kamarakoncerten. A zenészek a különböző időszakok zeneszerzőinek művein át vezették végig a hallgatót a korszakon. Bemutatták: a ma már inkább kísérő hangszerként ismert gamba és csembaló a barokk repertoárnak köszönhetően szólószerepet is kaphatnak.