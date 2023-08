Savaria Történelmi Karnevál közösségi oldalán osztotta meg a

A felvonulások időpontja: augusztus 25-én és 26-án (pénteken és szombaton) 19:00 óra

(esőnap: augusztus 27-én (vasárnap) 10:30 óra)

A jelmezes felvonulás civil résztvevőinek a felvonulások előtt fél órával kell jelentkeznie a szervezőknél a Thököly és Aréna utcák kereszteződésben. Tehát augusztus 25-én és augusztus 26-án 18:30-kor, valamint esőnap esetén, 27-én 10:00 órakor.

A felvonulás hossza kb. 1- 1,5 óra, ezért kérjük, hogy kényelmes lábbeliben érkezzen.

Kérjük, hogy a felvonulás során autentikus öltözetben és hajviseletben jelenjen meg. Római viselet esetén lehetőség szerint bőr saru, vagy bőr szandál, későbbi korszakoknál bőr csizma, vagy bőr cipő a javasolt lábbeli.

Napszemüveget, karórát, hátizsákot, reklámszatyrot, selfie botot és mobiltelefont, sportcipőt, Crocs papucsot, retikült, Disney kellékeket, nem a megjelenített korszaknak megfelelő fejdíszeket, frizurákat és sminket kérjük mellőzze a felvonulás során.

Amennyiben ezen – nem a felvonulás arculatába illeszkedő – kiegészítőkben érkezik, munkatársaink eltanácsolhatják a felvonulásban való részvételtől.

Amennyiben a felvonulás során italt hozna magával, kérjük, hogy azt autentikus korsóban, kulacsban vagy cseréppohárban tegye, ne műanyag palackban.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A FELVONULÁS IDŐTARTAMA ALATT

A karneváli jelmezes felvonulás, a szórakoztatás veszélyeket is rejthet magában. A felvonuláskor ló vontatta járművek, lovasok és fegyveres jelmezesek is közlekednek. Az esetleges hirtelen hanghatástól, ijesztgetéstől az állatok megbokrosodhatnak, valamint a fegyveres bemutatók során is előfordulhatnak sérülésveszélyes helyzetek, amennyiben a Látogatók nem tartják be a rendezők utasításait.

Kérjük, mindig maradjanak a kordonnal, szalaggal lezárt területen kívül, ne üljenek és a gyermekeket ne ültessék az úttest szegélykövére, és fokozottan figyeljenek kisebb gyermekeikre (fogják meg a kezüket).

A rendezők az Önök biztonságát tartják szem előtt!

MIKOR FOGLALHATJA EL A HELYÉT

A rendezők 18.00 órától engedik fel a lelátóra a jeggyel rendelkezőket. A lelátót mindenki a saját felelősségére használhatja. A lelátón napernyő, esernyő használata tilos!

KÉRJÜK, HOGY HELYÉT 18.30-IG FOGLALJA EL!

KÉRJÜK TARTSÁK BE A FELVONULÁS SZABÁLYAIT, HOGY MINDENKINEK ÉLMÉNY LEHESSEN!

Bővebb információ itt:

http://www.karnevalsavaria.hu/programok/felvonulas