KONCERT

SZOMBATHELY Bohém (Thököly Imre u. 14.): augusztus 4-én (péntek) 19.30-kor a Junkies két oszlopos tagja Szekeres András és Barbaró Attila adja elő akusztikus verzióban a zenekar legnagyobb slágereit. Augusztus 5-én (szombat) 18 órától MINDENKIKIRÁJYA a baromfiudvarban - performance & tánc. Augusztus 6-án (vasárnap) 15–18 óráig laza délutáni matiné a Bohémban. Fellépők: Exploding Head Syndrome – hardcore – Norvégia, IgazságtalansáG, Turbulencer.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Emlékmű domb: augusztus 9-én (szerda) 21 órakor „A dal ugyanaz marad” zenés kertmozi az Emlékmű dombon. Tematikus sorozat klasszikus koncertfilmekből, zenés filmekből és magyar filmvígjátékokból: Grease - amerikai zenés film.

Emlékmű domb: augusztus 10-én (csütörtök) 21 órakor „A dal ugyanaz marad” zenés kertmozi az Emlékmű dombon. Tematikus sorozat klasszikus koncertfilmekből, zenés filmekből és magyar filmvígjátékokból: I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston története (12) – amerikai életrajzi dráma.

HORVÁTZSIDÁNY Marton-szállás: augusztus 5-én (szombat) 9 órától Puszták népe lovasviadal. Lovasviadal, solymászbemutató, ősi nemezelési technikák bemutatása Bukits Eszter nemezműves.

SAJTOSKÁL Kultúrház udvara: augusztus 5-én (szombat) Falunap. 10.30-kor Ünnepi szentmise, új kenyér megáldása. 11.30-kor Haller Imre polgármester köszöntője. 12 órakor ebéd. 13 órakor Pannon cigányzenekar. 14 órakor Magyar nóta Dóka Zsuzsával és Bősi Szabó Lászlóval. 15 órakor Pápai musical stúdió műsora. 16 órakor Operett Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeivel. 17 órakor Köszi Ziben zenekar. 18 órakor Maya Trió retró műsora. 19 órakor tombola. 20 órakor Kredenc együttes. 21 órakor Esti bál Gin-Tonic zenekarral.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY Savaria Múzeum nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Állandó kiállítások: Változó kultúrák a változó tájban. Savaria – római város a Borostyánkő úton (Kr. u. 1-4. sz.). A Kőtárban, Az ötvös – A szombathelyi Berger és Németh család öröksége című állandó kiállítás várja az érdeklődőket.

Járdányi Paulovics István Romkert: A Romkert csak vezetéssel látogatható, az alábbi időpontokban: csütörtök–szombat: 10.30; 14.30; 16.30 órakor.

Vasi Múzeumi Látványtár nyitva: hétfő–csütörtök 9–16, péntek 9–14 óráig. A Látványtár előzetes bejelentkezéssel látogatható. (0620-275-2552).

Smidt Múzeum: kedd–szombat 10–17 óráig. Állandó kiállítás: A Smidt Múzeumot 1968-ban alapította Dr. Smidt Lajos, nyugalmazott kórházigazgató, sebész főorvos, aki Szombathely városának és Vas megye közönségének ajándékozta értékes magángyűjteményét. Számos történelmi személyiséghez és művészhez kötődő emlék: bútorok, festmények, üvegek, porcelánok, ötvösművek, hangszerek, kéziratok, viselettörténeti anyag és óragyűjtemény várja a múzeumlátogatókat.

Vasi Skanzen: kedd–vasárnap 10–18 óráig látogatható.

Szombathelyi Képtár: Állandó kiállítás: Korszakok, stílusok, mesterek. Kedd–vasárnap: 10–18 óráig. TeTT - Megtört progresszió (1968–1975). A Megtört progresszió című kiállítás nyolc év hazai történéseit és művészeti törekvéseit tekinti át. Bemutatja azokat politikai és társadalmi folyamatokat, amelyben a magyar progresszió megszületett, végigköveti az új művészeti utak sorsát, amelyek – sajnos szinte kivétel nélkül – elhaltak, vagy alkotóik elhagyták az országot. A rövid „virágkor” azonban nem múlt el nyomtalanul, hiszen a „hivatalos” kultúra is megváltozott. A hatalom megértőbb nem, de óvatosabb lett, és számos, a progresszióban induló művészt beemelt a támogatott kultúra körébe. A kiállítás 2024. május 5-éig tekinthető meg.

Iseum Savariense: kedd–vasárnap: 10–18 óráig látogatható. A templom egykori oszlopcsarnokai helyén kialakított, a 21. század igényeinek megfelelő tágas terekben látható az Isis savariai otthona című izgalmas kiállítás, amely az Iseumban talált leletek mellett az antik ember mindennapjait átszövő magán- és hivatalos vallásosság emlékeit interaktív formában tárja a látogatók elé.

SOE ERTI Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogatóközpont: a Természet csodái kiállítás nyitvatartási időben augusztus 19-éig arborétumi belépőjeggyel látogatható.

KŐSZEG Jurisics-vár: keddtől vasárnapig, 10–17 óráig látogatható. Megtekinthető tárlatok: Kőszeg Árpád-kori várai; Kőszeg a 15. században; Nagyhatalmi szembenállás Európában a 15. században; Szulejmán 1532-es hadjárata, Kőszeg ostroma; A kőszegi zálogbirtokosok; Eszterházyak; Földesúri asztal és konyha; Somogyi Győző Történelmi Arcképcsarnoka; de látogatható még a fegyvertár, a lovagterem, történelmi katonai viseleteket és fegyverzetet bemutató grafikai kiállítás, kőtár, a vár nyugati tornya; a kicsiket pedig a földszinten játszósarok, íjászat várja.

Jurisics-vár, Lovagterem: „ÖTÖK – Kisképző – Török Pál utca” című kiállítás megtekinthető szeptember 24-éig, hétfő kivételével naponta 10–17 óráig.

SÁRVÁR Nádasdy Ferenc Múzeum: kedd–vasárnap 9–17 óráig nyitva. Mi vagyunk a huszárok! címmel állandó kiállítás. Magyarország egyetlen huszár kiállítása a leghosszabb ideig fennálló Nádasdy huszárezred emlékanyagára építve mutatja be a legmagyarabb fegyvernem évszázadait, egyenruháit, fegyvereit, hétköznapjait. A társezredek, mind a Hadik huszárok, Radetzky huszárok tárgyi emlékei is segítik elképzelni, milyen is volt egy huszár élete a békés vagy háborús hétköznapokon. Ezredtörténetek, személyes sorsok elevenednek meg a huszármúzeum állandó kiállításán.

KÖRMEND Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, állandó kiállítás, kastély főépület: „Körmend és a Batthyányak évszázadai”; Cipőtörténeti Gyűjtemény; Szalon és ebédlő a Batthyány-kastélyban. Nyitvatartás: kedd–szombat 10–16 óráig.

Batthyány kastély, Parádés Istálló: Műhelyélmények. Körmendi iparos emlékek című állandó kiállítás.

KERCASZOMOR Faluház: Pongrácz Zoltán festőművész, Őrség festői szemmel című kiállítása megtekinthető szeptember végéig hétköznap 8–18 óráig, hétvégén 10–18 óráig, előzetes értesítés esetén: +36 30 302 2016 Vassné Anett.

Elstartol a Kőszegi Ostromnapok - A programokról Csiki Istvánt kérdeztük