Péterfy Bori & Love Band - kicsordult a közönség szombaton este a Zsidó udvarból

A Zrínyi utcai Zsidó udvar az idén is vonzó kísérőhelyszíne volt a Savaria Történelmi Karneválnak. Koncertek, beszélgetések váltották egymást nagy érdeklődés mellett. Péterfy Boriék koncertjére például nem is fért be mindenki szombaton este.

Péterfy Bori a Zsidó udvar színpadán Fotó: Unger Tamás

"A Love Band tagjai csuklóból, erőlködés nélkül játszanak diszkót, ős-beatzenét, alternatív rockot, mutáns reggae-t és pszichedelikus popot. Borit pedig nem kell ugye bemutatni? Hol ellenálhatatlan dizőz, hol vérszívó vámpír, máskor meg érzékeny, mint egy szerelmes tinilány. Egy biztos: a sanzon-pop-rock zenekar frontasszonya egy igazi popdíva!" - szólt az ajánló, és a valóság nem cáfolta meg az ígéretet. Szombaton este kicsinek bizonyult a Zrínyi utcai Zsidó Kultúra Háza a koncerthez. Aki nem fért be, ne bánkódjon: majd legközelebb! Csordultig telt ház

Fotó: Unger Tamás Péterfy Bori énekesnő-színésznő pályafutása a kilencvenes évek elején kezdődött Budapesten, ahol a virágkorát élő alternatív színházi közeg aktív szereplője, később pedig a Nemzeti Színház tagja volt. Zenei karrierje a Tövisházi Ambrus zeneszerző-zenekarvezető által kitalált Péterfy Bori & Love Band-el indult el, 2007-ben, a Hajolj bele a hajamba című dallal, amely egyszerre országos ismertséget szerzett Borinak és a zenkarnak. Sanzonokból, alternatív rockból, és pszichedelikus popból összeszőtt első albumuk felhelyezte a magyar zene térképére a Love Band-et, amely - Bori terhessége miatti rövid szünetet kivéve - folymatosan turnézik. Tízéves jubileumi Bori X című albumuk formabontó módon egy ingyenesen letölthető telefonos játék-app formájában jelent meg. Legutolsó, 2020 nyarán megjelent Szikra című lemezük pedig a pandémia első hullámának élményeit és az abból való kiszabadulást dolgozza fel. A működésének eddigi tizenegy éve alatt összesen hét stúdióalbumot megjelentető zenekar rendszeresen járja az országot. Klubokban, ülős színháztermekben és fesztiválszínpadokon egyaránt vidám, energizáló koncertekre számíthatunk tőlük.

