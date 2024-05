A szerdai Szeged elleni találkozójával lezárta az Egis Körmend hárommeccses idegenbeli turnéját. A előjelek most sem voltak sokkal kedvezőbbek a legutóbbi, kecskeméti vendégjátékhoz képest, ám az mindenképpen bizakodásra adott okot, hogy küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak a piros-feketék a nehéz körülmények ellenére.

Ahogyan az várható volt Basic és Durázi nélkül, de már Djogoval a soraiban lendült meccsbe a Rába-parti gárda. Az első negyed derekáig szinte fe-fej mellette haladtak a csapatok, felváltva hol a Körmend, hol a Szeged vezetett 1-2 ponttal, mígnem a hatodik percben először tudott pici jobban elnyúlni vendéglátójától a vasi együttes (11-16). Konate újfent bizonyította, hogy nem volt rossz igazolás, hamar belelendült a pontgyártásba, a hatodik percben elsüllyesztett középtávolija pedig időkérésre sarkallta Simándi mestert (13-20). Következett egy 13-2-es széria, amikor a vasiak egyáltalán nem álltak a helyzet magaslatán, Woolridge vezérletével a Szeged 26-22-re fordított, Az etapot Ferencz kettese zárta.

Sok hibával és kihagyott helyzettel folytatta a találkozót a Körmend és bár a Szeged is több labdát is elszórt, mégis növelni tudta előnyét a vendégek pontatlanságának köszönhetően. Woolridge közelijével már nyolc ponttal járt előrébb a Szeged a 15. percben (35-27), majd nem sokkal később Locke távolijával kétszámjegyűre nőtt a hazai előny (40-29). Kocsis Tamás ennek megfelelően időt is kért, aminek meglett az eredménye, ugyanis egy 6-0-ás sorozattal visszazárkózott a Körmend (40-35). Érthető módon Simándi Árpádnak nem tetszett, amit lát, ezért neki is volt pár keresetlen szava csapatához. Bognár és Balogh állította vissza a kilencpontos különbséget, majd az utolsó másodpercekben Konate zsákolása zárta az első félidőt (44-37).

Szünet után Mucza triplájával már 55-39-et mutatott az eredményjelző, pár perc leforgása alatt kerültek tetemes hátránya a vasi piros-feketék és a lejtmenetnek ezzel még nem volt vége. Nagyon rosszul kezdte és még annál is rosszabbul folytatta a második félidőt a Körmend, amely a 26. percben 20 pontos hátrányba került (61-41). Minden statisztikai mutatót tekintve feljavult a házigazda, nem is akárhogy, a vendégek lába alól pedig teljesen kicsúszott a talaj. A rossz dobóforma mellé gyenge lepattanózás is párosult vasi oldalon, amit maximálisan kihasznált a Szeged. 17 ponttal verte a hazai gárda a Körmendet a harmadik negyedben, amivel kilátástalan helyzetbe kerültek Ferenczék (75-51). A Rába-partiak helyzete mit sem változott az utolsó etapban, amely gyökeres változást már nem tartogatott, pályára léphettek az eddig kevés szerephez jutó fiatalok is. Egy pont híján 30 pontos vereségbe szaladt ezúttal a Körmend.

jegyzőkönyv

SZTE-Szedeák–Egis Körmend 98-69 (26-24, 18-13, 31-14, 23-18).

Szeged, 800 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch P. Á., dr. Mészáros B., Lengyel Á.

Szeged: Woolridge 20, Locke 18/3, Cohill 4, Bognár 15/3, Lake 11. Csere: Balogh S. 3, Zsíros 11/9, Bailey 7/3, Mayer –, Mucza 9/9, Laluska –, Mokánszki –. Edző: Simándi Árpád.

Körmend: Doktor 15/9, Morgan 5/3, Takács K. 2, Tolbert 7, Konate 21. Csere: Ferencz 7/3, Djogo 6, Kiss M. 4, Herczeg –, Schmera 2, Geröly –. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 4-4. 6. perc: 13-18. 10. perc: 26-24. 13. perc: 33-26. 17. perc: 40-31. 20. perc: 44-37. 23. perc: 55-39. 26. perc: 64-43. 30. perc: 75-51. 34. perc: 83-60. 38. perc: 93-67.

Kipontozódott: Balogh S. (33. p.).