Kellett az erőnlét 2 órája

A Batthyány-kastély padlásának titkai - fotók

A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum az idén is csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai országos kezdeményezéshez. Ezúttal is a kastély egyik elzárt területén nézhettek szét az érdeklődők. A célterület idén a padlás volt, ahová izgalmas séta vezetett, és kellett hozzá a jó kondíció is.

Tóth Judit

Fotó: Jámbori Tamás

Móricz Péter történész, múzeumvezető a Batthyány-kastély udvarán kezdte rendhagyó tárlatvezetését. Mint mondta, a kastélyt 1459-ben említették először, a valószínűleg a Szécsényi család volt az építtető, a Batthyány család tulajdonába a 17. század elején került. A Batthyányak építtették át végvárrá, majd a 18. században újabb változtatás következett: barokk stílusban újították meg a kastélyt. A háromszintes épületet a klasszicizmus idején bővítették négyszintessé, beépítették a manzárdtetőt, így látható a kastély ma is. A történész Auer Miklós metszetmakettjén szemléltette, hogy nézett ki a kastély a Batthyányak előtt, majd az északi lépcsőházon keresztül elindult a túra a padlásra. Szétvert kollégiumi hálószobák mellett haladtak el a látogatók, az egyik beépített szekrényen felirat – Ákos és Linda –, valamikor a 2002 előtti időből.

A Batthyány-kastély padlásának titkai Fotók: Jámbori Tamás

A harmadik emelet fölé érve néhány helyen hiányos volt a tető, ott gyönyörűen beszűrődött a szeptemberi nap. Az viszont nagy gond, ha esik az eső, mert elázik a födém. A következő szintet - a padlásteret - már csak háromméteres fémlétrával lehetett megközelíteni. De megérte felmenni, ott van az egyik kuriózum: a díszterem monumentális csillárjának felvonószerkezete, amit még soha nem próbáltak ki. A kastély északi homlokzatának tetején lévő órát is erről a szintről lehet megvizsgálni a legjobban.

Az óra nem jár, de a Batthyányak idején - a 20. század elején - még működött, vélhetően Sándor Ferenc járt ki javítani. A számlap belső felén két cirill betűs név és az 1957-es évszám látható, ezt valószínűleg emlékbe hagyták itt az 1945-től itt állomásozó és pusztító katonák. A kastély padlásán lévő harang 1734-ből való, ez azon kevés tárgyak egyike, amely eredeti a körmendi Batthyány-kastélyban. Latin felirata szerit Bécsben öntötték Batthyány Lajos főispán megbízásából. A Batthyány család – pontosabban a boldoggá avatott hercegorvos, dr. Batthyány-Strattmann László fia - 1945 márciusáig lakott a

kastélyban, akkor a szovjet katonák elől külföldre, Bécsbe kellett menekülnie. 1957 után - amikor a szovjet katonák kivonultak az épületből - a kastély egyik melléképületében cipőgyárat rendeztek be, a főépületben pedig kollégium működött a 2000-es évek elejéig. Ez megérne egy újabb bejárást.

