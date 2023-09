"A romok nem a bábszínház romjai"

A volt MMIK éppen zárva tart, a főbejárat előtti téren a két hónapja megkezdett munka nyomai, az épületben bérlőként jelen lévő Mesebolt Bábszínház azonban működik: „A romok nem bábszínház romjai.” A sajtótájékoztató helyszíne a nemrég felújított és elnevezett Lázár Ervin Terem, ahol – amint a díszletelemek is jelzik – már megkezdődött a Manógyár próbafolyamata: bemutató október 8-án. Horváth Soma kultúráért is felelős alpolgármester pedig azt mondja: az önkormányzat már megkötötte azt a megállapodást az állami tulajdonú épületet működtető alapítvánnyal, amely garantálja, hogy három évig biztosan ebben az épületben marad a bábszínház.

A volt MMIK épülete felújítás alatt áll - benn egyedül a Mesebolt működik. A hátsó bejáraton jutottunk be a Lázár Ervin Terembe

Fotó: Szendi Péter

Fantasztikus bábszínház épülhetne ott

Bár a Szervusztok, Pajtikák! címmel a 10. Színházi Olimpia égisze alatt megrendezett, több mint ötezer látogatót vonzó nyári nemzetközi bábfesztivál – amelynek profi házigazdája volt a meseboltos társulat – a nem mindennapi és minőségi élményeken túl fontos felismeréseket is hozott: egyrészt a Ferences-kert (Történelmi Témapark) máskor is ideális helyszín volna hasonló programoknak, másrészt „milyen fantasztikus bábszínházat lehetne ott építeni”. Kovács Géza elképzeléseit megfogalmazva el is juttatta az önkormányzathoz, mondván, hogy „álmodni jó”. És egyszer – hátha.

A kultúráért is felelős alpolgármester köszöntőjében az önkormányzat legkisebb, de legaktívabb intézményének aposztrofálja a bábszínházat, kitér arra is, hogy a Meseboltot a város az állammal közösen tartja fönn (a szerződést jövő év nyarán kell újragondolni). A csökkenő központi támogatás mellett a város „megteszi, ami tud”.

Kicsi a társulat, de nagyon erős

Fotó: Szendi Péter

Új előadások az utóbbi időben kizárólag pályázati támogatásokból és nemegyszer erőn felüli teljesítményből fakadó bevételekből jöhetnek létre; a Lázár Ervin-programban való részvétel is fontos tényező. Így lesz ez Kovács Géza igazgatói búcsúévadában is, amelyben három Lázár Ervin-előadás kerül színre.

Lázár Ervintől Fábián Péterig

A Manógyár Veres András rendezésében, Trifusz Péter terveivel; a Szegény Dzsoni és Árnika Kovács Géza rendezésében, Lukács Gáborral a színen, szintén Trifusz Péter terveivel; valamint a kolozsvári Puck Bábszínházzal közös Hapci király, Csató Kata rendezésében, Mátravölgyi Ákos terveivel. Dániel András (a kuflik atyja) ezúttal Megették az ovit címmel címmel írt történetet kifejezetten a Meseboltnak, bábszínpadra írta Veres András, rendezi Somogyi Tamás (a kritikusdíjas Lili és a bátorság rendezője), tervezője Groschmid Erik, játssza: Kolozsi Angéla. ABC a munkacíme annak az animációs játéknak, amely az ábécé betűire és Bartók Mikrokozmoszára a zalaegerszegi Griff Bábszínházzal készül koprodukcióban, rendezője Bartal Kiss Rita, tervezője Mátravölgyi Ákos, koreográfusa Góbi Rita. A jövő nyár elején pedig nem maradhat el a Kőszegi Várszínházzal – plusz ezúttal a szekszárdi Deutsche Bühnével – közös előadás: Baka István - a mára legendássá nőtt szekszárdi költő-műfordító - A kisfiú és a vámpírok történetéből Fábián Péter rendez előadást (az övé a színpadi adaptáció is). Kovács Géza azt, mondja: A kisfiú és a vámpírok egészen különleges történet, valóságos magyar Mad Max a múlt század 80-as éveiből.

Fogadj örökbe egy előadást!

Fantasztikus névsor, fantasztikus történetek. A Mesebolt óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánl bérletet, valamint meghirdeti a Fogadj örökbe egy előadást! akciót: támogatókra számít.

Sajtótájékoztató a készülő Manógyár díszletével a háttérben. Az asztalnál Horváth Soma és Kovács Géza

Fotó: Szendi Péter

Szeretné, ha Csató Kata pályázna

Az évadnyitón itt van H. Nagy Katalin alapító-igazgató, örökös tag, máig aktív rendező a Meseboltban. Annak idején ő hívta meg Kovács Gézát Szombathelyre. Kovács Géza most Csató Katát látná szívesen utódjaként: „Szeretném, ha pályázna. Személye biztosíték a továbblépésre.” És bár a kultúra helyzete ma mindenestül bizonytalan, a szombathelyi búcsúévadát kezdő Kovács Géza megerősíti: „A bábszínházi szakma mindent megtesz annak érdekében, hogy a rosta likán ne hulljunk ki.”

Vasárnap: Hang-tér-kép

És el ne feledjük: szeptember 10-én, vasárnap 14 órától 19 óráig tart a szombathelyi Fő téren a Mesebolt szokásos családi és szabadtéri évadnyitója - a szokásos partnerekkel, sok jó programmal. Már csak napsütés kell hozzá.