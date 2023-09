Aki kicsit is ismeri a 90-es évek elején Zsennyén otthonra talált sokoldalú alkotó képzőművészeti tevékenységét, a Táncoló csillagok tárlat képeinek láttán azonnal konstatálhatja, hogy Szilárdi Béla úgy őrizte meg "szilárdibélaságát", hogy közben megint izgalmas, új színeket hozott. A Nietzschéhez való kötődése hosszú évekre nyúlik vissza, színpadi művek is születtek ebben a témában - felolvasószínházi előadások készültek a WSSZ-ben. És Nietzsche nem ereszti: most a képek játéka kezdődött meg az Irokéz Galéria falain. Menjünk az örömért!

A tárlatot Pusztay János professor emeitus ajánlotta a közönség figyelmébe a péntek esti megnyitón.