Savaria Filmszínház 50 – a mozi ötven éve

A szezon két, az Agora szempontjából legfontosabb programját Horváth Soma mutatta be a sajtó képviselőinek. Elsőként a most szombaton és vasárnap, az AGORA-Savaria Filmszínház megnyitásának 50. jubileumára megrendezett kétnapos programról szólt, amelyen a kisgyermekes családokat családi játszóházra és mesefilmvetítésre, a mozitörténelmet kedvelőket mozitörténeti technikai kiállításra és (a Vasi Mozaik filmhíradóiból, filmjeiből összeállított) múltidéző filmvetítésre, valamennyi látogatót pedig a kulisszák mögötti helyszínbejárásra várnak. Szombaton Puzsér Róbert publicista, médiaszemélyiség Hollywoodtól a Savaria Moziig címet viselő eszmefuttatását hallhatja a közönség. Szó lesz Hollywoodról, mozizásról, streamingről, sorozatokról és filmekről egyaránt.

Vasárnap Reisz Gábor, Velencei Filmfesztiválon díjnyertes, Magyarázat mindenre című új filmje premier előtti vetítését tartják majd. Ezt követően közönségtalálkozót tartanak a film két színésze, Znamenák István és Rusznák András közreműködésével.

AGORA-MSH 60 GÁLA

Szeptember 30-án felbőgnek a motorok és dübörögnek a DJ-szettek a Sportház 60. születésnapjára megrendezett programon. A gyermekeket a Népmese Napja alkalmából kézműves kuckó és diafilmvetítés várja. A Sportház galériájában régi plakátok tárlata nyílik meg.

Az esti gálaműsoron bemutatkoznak az épülethez kötődő, szárnyaikat ott bontogató egyesületek. Ebből egy kis ízelítőt is kaphattunk a sajtótájékoztatón, ahol a Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub kis táncosai mutatkoztak be pörgős produkcióikkal.

Szombathely legendás lemezlovasáról, a nemrégiben elhunyt Neczpál Györgyre DJ-maratonnal emlékeznek meg pályatársai és fiatal feltörekvő kollégái. Mint megtudtuk, a dj egykori pultját családja felajánlotta az Agora számára, amit azon túl, hogy a rendezvényen meg is tekinthetnek, az sem kizárt hogy meg is szólaltatják majd.

A Sportház előtti téren különleges tuning és rally autók idézik meg az egykori Szabadidőközpontban tartott versenyek hangulatát.

Az este a Sportház homlokzatára való fényfestéssel zárul, ami – ahogy a rendezvény egésze - ezúttal is a TDK Hungary Components Kft. támogatásával valósul meg. Takács Balázs, a cég ügyvezetője hangsúlyozta: a TDK tíz éve a városi rendezvények lelkes támogatója, hiszen legfontosabb erőforrása, a munkavállalói ezeken megfelelő kikapcsolódási lehetőségeket találnak.

Pintér Béla és Társulata

A vidéki színpadokon nem túl gyakran fellépő Pintér Bélát és társulatát az idei színházi évadban négy alkalommal is vendégül látja az Agora. A sajtótájékoztatón lejátszották a színész-rendező, a szombathelyieknek szóló videóüzenetét, melyben elmondta, a társulat valamennyi tagja nagyon várja a találkozást. Október 5-én az Anyaszemefénye, november 22-én Az imádkozó című előadásukkal érkeznek Szombathelyre. Az évadban még két előadást, a Marhal fifty-six és a Vérvörös, törtfehér, méregzöld címűt mutatják be az Agorában.

Horváth Zoltán kiemelte: az októberi előadás alkalmával debütál az intézmény új szolgáltatása, az Egy (Sport)házban a család!, miszerint az estébe nyúló, felnőtteknek szóló programok alkalmával gyermekfelügyeletet és játszóházat biztosítanak a gyerekek számára.

Újdonságok az Agorában

Az Agora ügyvezetője az intézményt érintő újdonságokról is beszámolt. Szakköri és klubtevékenységüket robotika- és foltvarró klubbal és bútorfestő szakkörrel bővítik, emellett visszatér a rajztanoda és a tűzzománc szakkör is. Októberben egy alkalommal fermentálás workshopra várják a gasztronómia szerelmeseit.

Október 30. és november 3. között délelőttönként Szülő-gyerkőc élménynapok várják a családokat kreatív programokkal.

Szintén visszatérnek a gyermekszínházi előadások, amelyeket új helyszínen, az AGORA-Savaria Filmszínházban nézhetnek meg a legkisebbek. Október 25-én az Aranykapu Zenekar: Daloló erdő, december 14-én Écsi Gyöngyi: Teremtésmese című előadását láthatják.

A Szent Márton ünnep alkalmából interaktív ókori játszóházba invitálják a gyermekeket november 7-8-án.

SZERDA ESTI AKUSZTIK

Likó Marcell SZEPTEMBER 20., 19.00, AGORA-MSH

Járai Márk OKTÓBER 11., 19.00, AGORA-MSH

Csaknekedkislány Akusztik NOVEMBER 8., 19.00, AGORA-MSH

KONCERTEK, ZENEI PROGRAMOK – 2023. ŐSZ-TÉL

Oueen Symphonic SZEPTEMBER 28., 19.00, AGORA-MSH

Zorán OKTÓBER 17., 19.00, AGORA-MSH

Beck Zoltán&Szűcs Krisztián Másnap OKTÓBER 25., 19.00, AGORA-Savaria Filmszínház

Komolyzenei disco OKTÓBER 26., 19.00, AGORA-MSH

Omega emlékkoncert NOVEMBER 3., 19.00, AGORA-MSH

Cserháti Zsuzsa emlékkoncert NOVEMBER 4., 19.00, AGORA-MSH

Leander Kills NOVEMBER 17., 19.00, AGORA-MSH

Geszti Produkció NOVEMBER 19., 19.00, AGORA-MSH

BSW NOVEMBER 25., 19.00, AGORA-MSH

Rúzsa Magdi DECEMBER 5., 19.00, AGORA-MSH

Gospel-koncert DECEMBER 12., 19.00, AGORA-MSH

Janza Kata és vendégei DECEMBER 14., 19.00., AGORA-MSH

Varga Miklós DECEMBER 21., 19.00, AGORA-MSH

Curtis DECEMBER 22., 19.00, AGORA-MSH

Rockkarácsony DECEMBER 28., 19.00, AGORA-MSH

Edda Művek DECEMBER 30., 19.00, AGORA-MSH

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK – 2023 ŐSZ-TÉL

Munkatársas OKTÓBER 1., 19.00, AGORA-MSH

Az Ördög Nem Alszik OKTÓBER 14., 19.00, AGORA-MSH

Anyatigrisek OKTÓBER 20., 19. 00, AGORA-MSH

Indul a Bakterház NOVEMBER 5., 19.00 AGORA-MSH

A Pál Utcai Fiúk NOVEMBER 13., 19.00 AGORA-MSH

Funny Money NOVEMBER 24., 19.00, AGORA-MSH

Szép Nyári Nap NOVEMBER 26., 19.00, AGORA-MSH

Mamma mia DECEMBER 1., 19.00, AGORA-MSH

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK GYERMEKEKNEK – 2023. ŐSZ-TÉL

Süsü, a Sárkány OKTÓBER 14., 11.00, AGORA-MSH

Kicsi Gesztenye Klub NOVEMBER 18., AGORA-MSH

Vackor Karácsonya DECEMBER 27., 17.00 AGORA-MSH

ELŐADÁSOK – 2023. ŐSZ-TÉL

Savaria Slam Poetry SZEPTEMBER 27., OKTÓBER 18., NOVEMBER 15.

Sorozatgyilkosok gondolkodása SZEPTEMBER 29., 19.00, AGORA-MSH

Hogyan értsük félre a nőket? 2.

(Csányi Sándor egyszemélyes vígjátékának folytatása) OKTÓBER 15., 19.00, AGORA-MSH

Dumaszínház: Dombóvári István OKTÓBER 19., 19.00

Aktív Időskor: Gálvölgyi János NOVEMBER 9., 14.00

Doszpot Péter&Antal Gábor Filmes bűntények és a valóság NOVEMBER 22., 18.00, AGORA-Savaria Filmszínház

KIÁLLÍTÁSOK, TEMATIKUS NAPOK – 2023. ŐSZ-TÉL

Japán Nap OKTÓBER 7., 13.30, AGORA-MSH

Sétáim – Németh Dániel természetfotós kiállítása OKTÓBER 17. – NOVEMBER 5., AGORA-MSH

Fitt Mix OKTÓBER 21., AGORA-MSH

Vasútmodell-kiállítás DECEMBER 6-11., AGORA-MSH

