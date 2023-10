Podacastünkben arról beszélgettünk, milyen kihívásokkal kellettszembe néznie az elmúlt négy évtized alatt, mivel az intézmény többször átalakult, annak idejében egyre több és több, nagyobb és nagyobb feladatokat adva. Pásti József szívesen mesélt a helyi oktatásban, kultúrában és értékőrzésben betöltött szerepéről, azon belül versmondásról, a színkörről, melynek rendezője is, sőt maga is játszik – a karakterének megfelelő alakításokat láthat tőle a közönség. Azt is megtudhatjuk, hogy mi az a József pohár, mi van az ikervári kastéllyal, miért egyedülálló az ottani Batthyány-szobor, az ikervári kultúra miként villant meg nem egyszer országos szinten, és Pásti József hogyan érti azt, hogy „a csúcson kell abbahagyni”.