Ismét magyar népzenétől, énektől, csizmacsattogástól, kurjongatástól és persze az aggódó szülői tapsoktól volt hangos pénteken egész nap a büki Átrium és a sportház. Tóth Tamás, az intézmény igazgatója nem kis örömmel és büszkeséggel közölte, immáron egy évtizede Bük lehet a házigazdája a Nyugat-Dunántúl legrangosabb minősítő versenyének, a 21 évvel ezelőtt Vépről indult Szivárvány Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválnak.

– Három vármegyéből – Vas mellett Zalából, Győr-MosonSopronból – érkeztek fellépő csoportok. Több mint hatszáz fiatalt láttunk vendégül – részletezte. – A közönség a vasi formációkért is izgulhatott. Felléptek a szombathelyi Dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészeti Iskola, a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola, a Kőszeg-Karád baráti társaság, a büki művelődési központ növendékei is. Az együttesek két turnusban adtak számot tudásukról. Az értékelést már este tartották. A produkciókat szakmai zsűri értékelte, így az arany, ezüst, bronz minősítés mellett különdíjat is osztottak. A legügyesebbek országos fesztiválon léphetnek fel.

– A gyermek- és az ifjúsági néptánccsoportok, műhelyek éves találkozóját tarthattuk meg ismét – ezt már Sipos Ferenc, az Örökítő nyugat-dunántúli regionális elnöke mondta. – A Kárpát-medencében, más és más szervezeti formában ugyan, de még mindig fontos szerepet kap a néptánc, a népdal. Az erdélyi Gyimesben napjainkban az élet része, Magyarországon pedig inkább közművelődési és művészeti iskolai terekben valósulnak meg. Nekünk, tapasztalt idősebbeknek kell a gyerekek számára egy olyan közösséget létrehozni, ahol megértik azt, egykoron milyen funkciót töltött be például a néptánc. A nagy kérdés ugyanis az, hogy a digitális világból kiszakítva, miként tudjuk őket megtanítani eleink kultúrájára. Rávenni őket arra, hogy mindezt sajátjukként hordozzák. Ahogy most körülnéztek, látható, hogy sokak esetében ez már megvalósult – összegezte