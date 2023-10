Az angyal látható is, meg nem is. Ott van mindig, nem mozdulhat - de ki tudja, hányszor megyünk el mellette úgy, hogy észre se vesszük. Persze, hogy a fotós szeme kell hozzá. Megmutatja a képet - de hát ez olyan ismerős. Fölnézünk: itt van! Nem is angyal, hanem Ízisz, a kezében lévő csörgő, a sistrum legalábbis ezt mutatja.

Majthényi Károly: Ünnepi menet

Fotó: Szendi Péter

És igen: Majthényi Károly Ünnepi menet című szoborcsoportjának élén Ízisz halad - vagyis nem angyal, hanem nagy hatalmú istennő, egykori otthonától, az Iseumtól karnyújtásnyira. Októberi áhítat a napsütésben, Robin Williams filmbeli diákjai éppen most állnak föl sorban az asztalra. Más nézőpont kell néha, hogy máshonnan nézzünk rá a világra, mint ahogyan megszoktuk. Lehet, hogy nem is olyan könnyű. Segítsenek az angyalok.