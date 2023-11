Doktor Zsuzsanna népi kézműves gyöngyszövést tanított. Karkötőket készítettek maguknak a Bonyhádi lányok, Lotti és Emma, akik szüleikkel visszatérő látogatói a vásárnak. A KALÁSZ egyesület szervezésében a höveji csipkehímzést gyakorolhatták a merészebbek. Sziklai Luca pedig a mézeskalács-díszítés rejtelmeibe avatta be a vendégeket. Kmellár Viktória néprajzos muzeológus tárlatvezetést tartott, és szó esett az őszi-téli faápolásról is Drimmer Márton közreműködésével. Koncertezett a Cimbali Trió is, és aki érzett magában kellő bátorságot, rophatta a táncot a Sárarany Zenekar talpalávalójára. A vásárt a Reményik Iskola, a Vasi Legényczéh és a Szőkös Néptáncegyüttes, Napnyugattól Napkeletig című folklórműsora zárta