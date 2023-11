Az előadás után a rendezőnek, Hrabovszky-Orth Katinkának Tóth Ernő polgármester köszönte meg a munkáját egy nagy virágcsokorral, és hogy a jáki közönség is megismerhette ezt a modern köntösbe öltöztetett régi klasszikust. A színjátszók utána hatalmas tortával is megajándékozták Katinkát, mert születésnapja is volt.