A kötet szerzője Szenkovits Péter újságíró, aki a Törőcsik Mari-kötet harmadik, bővített kiadását mutatta be a közönségnek. Évtizedek óta figyelemmel kíséri Törőcsik Mari pályáját – de nem a távolból: közeli barátságba kerültek. Most már az emlékek ébrentartása a belülről fakadó feladat: Szenkovits Péter ennek is maximálisan eleget tesz. A könyvbemutatóra Cserhalmi György üzenetet küldött:„Csináljunk egy új Földet az Égben. Olyat, ahol jó élni!”

Az eseményen eddig ismeretlen Törőcsik Mari-videórészleteket láthatott a közönség, Szauer Ágoston Körhinta című versével áldozott a nagy színésznő eleven emlékének, Benke Éva tanárnő Pável Ágoston-verset mondott: „A csodák idelenn születnek”. Az emlékezős, beszélgetős, pogácsázós délután végén a moziban levetítették a Szerelem című filmklasszikust, amelynek rendezője Makk Károly, Déry Tibor-történet alapján készült. Nem lehet elégszer megnézni: a csodálatos Törőcsik Marival, Darvas Lilivel, Darvas Ivánnal – és egy lehetetlen világgal a háttérben.

Könyvbemutató a Savaria mozi Jávor Pál-termében

Fotó: Unger Tamás

A kötet előhangját dr. Széll Kálmán nyugalmazott főorvos (Szombathely és Vas vármegye díszpolgára), az utóhangot a szombathelyi születésű Fehér Renátó (Zelk Zoltán-díjas) költő-szerkesztő írta. Szauer Ágoston (vasi Prima díjas) költő-tanár Körhinta-verse is bekerült a harmadik, bővített kiadásba, amelynek gazdag fotómelléklete van; a legtöbb felvétel Benkő Sándor Arany Kamera-díjas fotóriporter éleslátását dicséri. Ez már tényleg az emlékezet fenntartása: olvashatunk sok más mellett az utcanévavatóról Bodrogi Gyulával, de Törőcsik Marihoz kötődő szombathelyi eseményekről is.

A színésznőben kezdetektől bízó – szombathelyi születésű – Keres Emil ugyancsak verssel szerepel a válogatásban, amelyben újságíró kollégák írásai is helyet kaptak. Törőcsik Mari velünk van: ragyogása nem múlik.