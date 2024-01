Csató Kata bábművész, bábrendező nem járt ismeretlen terepen az ország egyik legizgalmasabb bábos műhelyeként számontartott szombathelyi bábszínházban: több előadást rendezett itt (már a bábszínház első hivatásos korszakában), sőt: nemrég szerepet is vállalt egy tabutörő előadásban (Lili és a bátorság). Összesen hat alkalommal dolgozott eddig a Meseboltban: „(…)visszajáró” alkotója vagyok ennek a közösségnek. Úgy gondolom, most lehetőségem van arra, hogy abból, amit kaptam, vissza is adhassak Szombathelynek” – ez az idézet már az igazgatói pályázatából való, amely a Revizoronline felületén teljes terjedelmében olvasható: „Nem csapatban indulok, de csapatot szeretnék felépíteni. Nem írtam konkrét művészi irányt, se konkrét előadásötleteket, de még konkrét művészeket sem említek meg, helyette gondolatokat gyűjtöttem össze: hogyan látom a bábszínházi műfaj határait tágítani, mind művészi, mind gazdasági értelemben a jelenlegi intézményi keretek között” – írja a bevezetőben.

Tamás könyve, 2017. Kőmíves Csongor, Keller-Dénes Emőke. Rendező: Csató Kata

Forrás: Mesebolt

„Olyan világban élünk, melyben egyre kevesebb az állandóság. Minden változik körülöttünk és ezek a változások sok esetben bizonytalanságot is szülnek. A Mesebolt Bábszínház társulatáról szerencsére ez nem mondható el, mivel egy olyan csapatról van szó, amely az ország egyik legkreatívabb, legmunkabíróbb társulata. Bár létszámban kicsik, de elmondható róluk, hogy a legnagyobbak összetartásban, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy játékosak és szeretnek együtt játszani. Nagyon jó színészek. Ezt a meghitt, családias légkört mindenképpen szeretném megőrizni. Szeretnék vigyázni rájuk és szeretném, ha az ötleteim inkább kiegészítenék az alapvető működésüket, mint felülírnák azt. Éppen ezért az eddigi előadásokat tovább tervezem játszani, valamint tartanám az évi 4 bemutatószámot. Minden évben más és más tematikával szeretném a fiatal és a középilletve idősebb rendezői korosztályt megbízni.”

Azt a hagyományt is szeretném tovább éltetni, mely merészen mer a tabutémákhoz nyúlni és azok feldolgozását a bábszínház szerves részének tekint. Mindezek mellett nagyon jó lenne kísérletezni. Meghívni társművészetek alkotóit, akik akár a képzőművészet, akár az iparművészet, akár a film vagy a tánc nyelvén tudnak maradandót alkotni és felkérni őket közös alkotásra a társulati tagokkal. De nem csak a művészi munkatársak igényeire szeretnék tekintettel lenni. Fontosnak tartom, hogy a háttérország is biztonságban érezhesse magát. (…)” Csató Kata generációja ismert és elismert, a nemzetközi színtéren is nagy biztonsággal mozgó és tájékozódó bábművésze, rendezője. Ezekben a hetekben ismét a Meseboltban rendez: készül a „Lázár Ervin-miniévad” harmadik bemutatója, a Hapci király. Premier: februárban.