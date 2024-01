Már amikor Kőszegen lakott, úgy tervezte, hogy a Csömötei-hegyen tölti a nyugdíjas éveit. Végül úgy alakult, hogy már 23 éve kiköltözött a városból a 78. évében járó ezermester. Tavasztól őszig a szőlő, a gyümölcsös, a konyhakert ad neki munkát. Télen, amikor nem lehet kint dolgozni, eljön az idő az alkotásra a műhelyében. Így van ez most is: hónapok alatt készültek el az uralkodói hatalom szimbólumai, amiket majd augusztusban láthat a nagyközönség. A születésük történetét így mesélte el Bandi bácsi: – Az augusztus 20. előtti vasárnap a papunk, Inzsöl Richárd atya a szentmise előtt egy kis ünnepséget szervezett. Ott két magyar ruhába öltözött fiú és egy kislány hozta be a szalmából készült koronát, és tette le az asztalra. A jelenet nagyon megfogott: ott határoztam el, hogy megcsinálom az új kenyér ünnepére a koronát, ami szép színfoltja lehetne a lukácsházi ünnepségeknek.

– Famunkával kapcsolatos szakmám nincs, legfeljebb ügyességem sok mindenhez. Préselt lemezből próbáltam elkészíteni a korona alsó részét, amihez az egyik asztalos barátomtól kaptam alapanyagot – mondja Kákossy Endre, majd azzal folytatja: – Az ábrázolásokkal nem volt gondom: a Szent Korona képeit az interneten megtaláltam, és külön-külön ki tudtam nagyítani. Ceruzával megrajzoltam a képekhez az alapot, utána pirográftechnikával dolgoztam, szabad kézzel égettem bele a mintákat a felületbe. A korona készült el először: augusztus végétől november végéig dolgoztam vele, és papíron már megvoltak az országalma és a jogar tervei is. Az utóbbiakhoz esztergályos barátomtól kaptam a nyolc centiméter átmérőjű gömböket. Türelmes ember vagyok – szükség is volt rá: néhány résznek háromszor is nekiálltam, mert nem tetszett, amit láttam – hallottuk tőle.

Az alkotó elégedett a végeredménnyel, jó munkát tudott végezni, most nem sürgette az idő. Azt azért hozzátette: végig ott motoszkált a fejében, hogy milyen hallatlanul aprólékos munkát végeztek a korabeli mesterek, csodálatraméltó a teljesítményük. Kákossy Endre régóta dédelgetett tervéről is mesélt: a gyöngyösfalui Szent Márton-templomot is el akarja készíteni – kizárólag fából.