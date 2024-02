A zeneszerző elismerően írt arról a Nagy Gáspár Művelődési Központban megtartott műsorról, amelyet tiszteletére állított össze a zeneiskola még tavaly novemberben. Balázs Árpád az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség alapító és örökös elnöke, kiváló kortárs zeneszerző a rendezvényről készült felvételre a közelmúltban véletlenül talált rá egy videós közösségi csatornán. Ezt szakmailag elemezve köszönte meg a vasvári művészeti intézmény munkáját.

- Valódi meglepetés-cunamit hozott számomra ez a hangverseny! Itthon és külföldön sok művem kerül előadásra, de általában egy-egy műfajon belül: kórusok, hangszeresek, vagy fúvószenekarok rendezvényeinek keretében. Ritka, amikor ilyen széles skálán egy helyütt vonulnak fel darabjaim, az ovisdaloktól, hangszeres- és kórusműveken át a zenekari kompozíciókig - fogalmazott Balázs Árpád, aki azzal folytatta: a vasvári teljesítmény számára több mint szívet melengető.

- A városban az önök jóvoltából otthon vannak a műveim s ezáltal jómagam is- írta a neves zeneszerző, aki a zeneiskola igazgatójának szakmai érdemeit is sorolta, köztük a szuggesztív vezetői képességeket, amellyel a zeneiskola kis létszámú, de lelkes csapatát is magával viszi előre.

Balázs Árpád nem fukarkodott a dicséretekkel és a műsorban közreműködők teljesítményét is méltatta: Megítélése szerint a kórusművek kiválasztása nagyon jól sikerült. Kiemelte a zeneiskola egyik pedagógusának, Farkas Anikónak a remek tempóit is. A zongoratanárnő ügyesen osztotta el a zeneszerző apró etűdjeit, bizonyítva, hogy nincs kis mű és nagy mű. Minden feladat megoldása tud örömöt szerezni a játszó gyermek számára.

- Külön dicséret illeti a klarinét-szólista ifjú hölgyet! Bármely hivatásos zenekarba beülhetne ezzel a szólam-elővezetéssel-folytatta a dicséretek sorát a művész, aki kifejtette: a zenekari darabokban érezhetően otthon érezte magát minden játékos...Az alaposan felkészült műsorközlő korrekt, szép magyarsággal teljesítette vállalását.

- Remélve, hogy alkalom adódik majd egyszer személyes vasvári találkozásra is Önnel, „kicsi-nagy” muzsikusait vezetőjükkel egyetemben üdvözlöm barátsággal- zárult ezzel Balázs Árpád üzenete.

A teljes levél, amelynek nyilvánosságra hozatalához Szabó Zoltán engedélyt kért a zeneszerzőtől, az intézményvezető közösségi oldalán található és elolvasásra mindenképpen érdemes.