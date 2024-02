Izland nem csupán egy sziget, hanem az egész ellentétek birodalma. Simon Attila fotográfus egyedülálló szemszögből mutatta be a tűz és jég, a fény és sötétség, a fekete és fehér, a vörös és zöld izgalmas kontrasztját az AGORA Savaria moziban. Egy virtuális utazást tárt elénk a gleccserek és a gejzírek lélegzetelállító szépségeivel.

Izland ezer arca

Fotó: Simon Attila fotografus

Izlandi fotóstúra

Az előadás idővonalszerűen mutatta be az utazás részleteit, a fotográfus testvérével kifejezetten fotózni érkezett Izlandra. Turistákat is követett, akik nagyrészt lóháton közlekednek a szigeten, mivel az utak állapota nem a legjobb, a helyiek is hatalmas terepjárók segítségével tudnak csak közlekedni. Érdekesség még, hogy méhészsapkákban indultak útnak, mivel egyes vízközeli vagy mocsaras területeken iszonyatos mennyiségű szúnyog és légy van – úgy kell elképzelni, hogy elfeketítik az eget.

Többször viharos széllökésekkel kellett megküzdeniük és nem egyszer pillanatok alatt hatalmas esőzés alakult ki. Kempingben is voltak, ahol reggelre a szél az egész sátrat „áthelyezte” néhány méterrel távolabb. Kevés az erdő és a fa itt, állítólag annak idején még a vikingek pusztították ki ezeket a területeket – legalábbis a helyi legenda szerint. A fotókon visszaköszön a gleccserek és sziklák tömkelege, és az élet mesésen utat tör magának – a sziklákból káprázatos virágmezők nőnek ki a kedvezőtlen körülmények ellenére. A gleccseres, tavas tájékokra a turistáknak gyakran indítanak hajós kirándulásokat.

A hajókat mindig egy motorcsónak követi mintegy biztonsági személyzettel, mert van, hogy a turisták alkohollal koronázzák meg az élményt és volt példa arra is, hogy emiatt beestek a gleccsertóba. Ilyenkor 10 percük van arra, hogy kihúzzák őket a vízből, máskülönben tragédia lehet a vége.- meséli a fotográfus.

Megtelt a nézőtér

Izland és az állatvilág

A helyi állatvilágot is sikerült megörökítenie a fotóspárosnak, sok fotót láthattunk izlandi lundákról, ami Simon Attila szerint nagyon mókás állat. - Gyakorlatilag három állat hibridjéről beszélhetünk, a feje egy papagájra hasonlít, a teste tiszta pingvin, a lábai pedig egy az egyben kacsalábak. - meséli nevetve. Emellett megosztja velünk azt is, hogy sok vadló él Izlandon és nagyon szigorú szabályok vonatkoznak rájuk az országban – tilos kivinni őket az országból és behozni sem engedélyezik máshonnan a vadlovakat.

A fotográfus kitért a főváros, Reykjavík három fő nevezetességére is és természetesen fotóval is illusztrálta őket. Az egyik a város leghíresebb szobra és jelképe egy viking acélhajó, a Sólfar. Híres még a futurisztikus üvegpalota, a Harpa, mely konferenciateremként és koncertteremként működik. Reykjavík jelképe Hallgrimur temploma is, kialakítása a szigeten jellemző bazalt orgonákra hajaz.

