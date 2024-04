A díjat minden páros évben ítélik oda egy szerző és egy illusztrátor életművének elismeréseként. A győztesek kiválasztásakor az irodalmi minőséget és az innovatív szemléletet veszik figyelembe, illetve azt, hogy az alkotók mennyire képesek belehelyezkedni a gyerekek nézőpontjába, és hogyan tudják felkelteni a kíváncsiságukat. Írókat 1956, illusztrátorokat pedig 1966 óta tüntetnek ki. Az Andersen-díj pénzjutalommal nem jár, a díjazottak aranymedált kapnak.

A zsűri méltatása szerint a burgenlandi születésű Heinz Janisch az olyan rövid történetek mestere, amelyekben a szerző helyet hagy az olvasó képzeletének is. Számos művét áthatja a humor, sőt időnként az abszurd megközelítés. Egyszerű szövegei tartalmasak, és "a kevesebb több" elvén alapulnak hasonlóan a másik díjazott, Sydney Smith rajzaihoz, amelyek látszólag egyszerű technikával készülnek, és úgy fejeznek ki érzelmeket, hogy mellőzik a túlzó és felesleges részleteket.

A Bécsben és Burgenlandban élő Janisch Németújváron (Güssing) született 1960-ban, és az osztrák közrádió újságírójaként is ismert. Számos könyvet publikált felnőtteknek is, de a legszívesebben gyermek- és ifjúsági könyveket ír, amelyeket tucatnyi nyelvre lefordítottak. 2017-ben magyarul is megjelent Biblia című kötete, amelyben 12 ószövetségi és 20 újszövetségi történetet fogalmaz át - kiadója szerint - "irodalmi nyelven és irodalmi igényességgel". Többször is elnyerte Bécs város Gyermek- és Ifjúságikönyvdíját, valamint az Osztrák Gyermek- és Ifjúságikönydíjat.