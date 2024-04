Az ősbemutatóra a százhalombattai Szent István templomban került sor, ide kapott meghívást a celldömölki kórus – 2011 óta élő kapcsolatunk van a százhalombattai Liszt Ferenc Vegyeskarral. Ebben az évben volt Liszt Ferenc születésének 200 éves évfordulója, ezért Százhalombattával és Bajával együtt – ahol szintén van Liszt Ferenc Vegyeskar – rendeztünk egy-egy koncertet névadónk tiszteletére. Megmaradt a kapcsolat a százhalombattaiakkal, két éve meg is hívtuk őket Vas vármegyébe egy közös koncertre, ez a mostani alkalom tulajdonképpen egy visszahívás volt – tudtuk meg Nagy Béláné kórusvezetőtől, aki egyébként a celli zeneiskola egykori növendéke volt.

A Celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar Százhalombattán

Forrás: Celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar

Mint mondta, Kárpáti Iván magyar zeneszerző Ausztriában él, az ő Missa Brevis Tonalis című művét adták elő a százhalombattai kórussal. Azt is hozzátette, hogy a zeneművet csak Ausztriában adták elő korábban mindössze egy alkalommal, Magyarországon pedig most hallhatta először közönség a két kórus előadásában. A koncertre ellátogatott maga a zeneszerző is.