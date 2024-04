Nagy nap ez a mai - közölte közösségi felületén a Kőszegi Várszínház. Épül a nézőtér: a jól ismert, megszokhatatlanul szép térben, a Jurisics-vár belső udvarán, ahol annyi jó estét töltöttünk már el. És reméljük, még sok előttünk áll. Ez az a hely, amely fölött különlegesen bársonyos az ég és békés nyári estén. De itt még az esőt is álljuk, ha kell, mindig kéznél esőkabát: haza is vihetjük - a várszínház ajándéka. Azért persze jobb, ha nem sír az ég. A várszínházi program a nemes-nívós szórakoztatás és a sokszínűség elvén szerveződik. Már most látható, hogy lesz Kulcskeresők (Örkény), lesz Hyppolit, a lakáj (Nóti-Zágon alapján, örökké örökzölden). És lesz sok más is. Kivárjuk!