Tavaly kezdődött az FTI-iASK és az Osztrák Kulturális Fórum együttműködése: ősszel egy kiállításnak adott helyet a megújult zsinagóga – egy Bécsben élő festőművésznő az Ószövetség zsidó prófétanőit ábrázoló képeinek kiállításával. Akkor merült fel a közös tanácskozás ötlete, amelyen a két ország kutatói a holokauszttal kapcsolatos újabb eredményeiket mutatják be a nyugat-magyarországi régió és a határ túloldala vonatkozásában. Térségünk és a mai Burgenland sokszorosan érintett, a munkaszolgálat szempontjából kiemelt terület volt. Láncolat alakult ki a nyugati határnál munkaszolgálatos táborokból, amely (formálisan) a szovjet tankok megállítására épített falat. Hadászatilag nem volt jelentősége, arra viszont alkalmas volt, hogy a munkával pusztítsák el a még életben maradtakat. A konferencián az ehhez is kapcsolódó, még fel nem kutatott, vagy újabban feltárt eredményeket ismerhette meg a szakma, pedagógusok és diákok is a Zwingerben.