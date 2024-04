Ébredj, lélek, új örömre húsvét reggelén, győzött a sötétség hatalmán, s úrrá lett a fény. Nem rejti a sír mélysége, a Megváltó él, újjászületett az élet, s benne a remény!” Verssel kezdődött a hagyományőrzők műsora a Vas-hegy lábánál lévő színpadon: először, dacolva a nagy széllel, a legkisebbek mutatkoztak be húsvéti mondókákkal, tánccal, énekkel magyarul és németül. Krancz Adél és Eberhardt Szabina készítette fel őket, és maguk is részt vettek az előadásban. Miután a kisfiúk meglocsolták a kislányokat, az ifjúsági csoport műsora következett, és ugyancsak locsolással ért véget: rózsavízből és vödörből is kaptak a keresztesi virágszálak, hogy el ne hervadjanak.