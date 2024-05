Pükösd alkalmából olyan kétnapos programmal készültek a magyarszombatfai látogatóközpont munkatársai, melyek speciálisan az Őrséghez köthetőek. Így például a fazekasság, és a kerámia termékeke készítése, gyártása. Megpróbáltak olyan kínálattal előrukkolni, melyek valamennyi korosztály számára érdekességként szolgálhatnak. Ilyen volt például a korongozás.

A szombathelyi Schöller Tímea is élt a lehetőséggel, és ellátogatott a Pünkösdi kerámia alkotóműhelybe.

- Mi eléggé gyakran megfordulunk Magyarszombatfán, mivel kifejezetten kedveljük az „iparág” termékeit. Már több étkészletet is rendeltünk az itteni mesterektől és őszintén kijelenthetem, hogy teljesen másképpen esik belőlük a vasárnapi ebéd. A korongozás pedig régi álmom volt, nagyon örülök, hogy végre ki is próbálhattam. Amúgy a kézművesség a hivatásom miatt is közel áll hozzám, ugyanis a Bucsui Babaliget Bölcsődében dolgozok kisgyermeknevelőként. Úgy gondolom, hogy a most tanultakat, látottakat a foglalkozásainkba is be tudjuk majd építeni. Persze csak annyit, amennyit a bölcsiben fellelhető eszközeink megengednek – fogalmazott Schöller Tímea, aki Nagy-Szél Boglárka keramikus, kerámiatervező irányításával tehette meg az első lépéseket a fazekassá válás rögös, vagyis inkább agyagos útján.

- Egyre többen, kicsik és nagyok érzik úgy, hogy szeretnének valamit alkotni a saját kezükkel. A gyerekeknek az iskolában azért van lehetőségük például rajzolni, de a felnőttek inkább a hozzánk hasonló lehetőségeket tudják megragadni. Egyébként vegyes az emberek hozzáállása, célja. Van akit egyértelműen a végeredmény érdekli, de nagyon sokan „csak” az alkotás öröméért próbálkoznak meg a korongozással. Persze mi is szabad kezet adunk a hozzánk ellátogatóknak. Nem akarjuk egyből a különböző motívumokat megmutatni nekik, hanem arra fókuszálunk, hogy jól érezzék magukat. Persze aki igényli, annak különböző szakmai fogásokat, trükköket is megmutatunk – adott tájékoztatást Nagy-Szél Boglárka, aki szerint a kézművesség a reneszánszát éli. Budapesten például óriási az érdeklődés ez ehhez hasonló workshopok iránt, de az Őrségben sem lehet panasz a jelentkezők számára.

Enzsel Adél, az Őrségi Kerámia Látogatóközpont munkatársa arról is beszámolt, hogy az „amatőr fazekasok” természetesen megkaphatják a kész műveiket.

- Aki szeretné, elviheti lényegében nyersen is tőlünk a „produktumát”, de van arra is lehetőség, hogy a termék nálunk maradjon és mi kiégessük, aztán pedig elpostázzuk. Ezt nagyon szokták várni az alkalmi mestereink, akik már rögtön telefonálnak is nekünk, ha esetleg picit késik a postás, avagy a csomagkihordó – fogalmazott Enzsel Adél, aki természetesen az egyéb programjaikra is kitért. Elmondása szerint a cél az, hogy minél nagyobb közönségnek, több aspektusból is bemutassák a fazekasságot és a kerámia készítést.

- Van szakmai, illetve a hagyományt bemutató kiállításunk is. Ezeket tudjuk összekötni az alkotás örömével. A lényeg az, hogy interaktív módon mutassuk be ezt a világot. Úgy gondolom, hogy a mi programjaink most már az őrségi kínálat szerves részévé váltak. Sokan tudják, hogy itt vagyunk és szerencsére szeretnek is hozzánk jönni – mondta a látogatóközpont munkatársa, aki hozzátette: folyamatosan bővítik a kínálatukat és most már a kerámia és a tudomány összefonódását bemutató kiállítási anyaguk is van, melyben például a NASA, azaz az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal egy olyan hőpajzsának darabjait is bemutatják, ami már a világűrben is járt.

Apagyi Zsolt ügyvezető egy hamarosan megrendezésre kerülő programra is felhívta a figyelmet, még pedig a július 13-án megrendezésre kerülő Guinness világcsúcs kísérletre, melynek során a legtöbb egyszerre korongozó fazekas rekordját akarják felállítani, még pedig a helyszínt biztosító Őrségi Kerámia Látogatóközpont, valamint a MAT Kerámia Kft. közös szervezésében. Ezt egyébként a XIII. Fazekas Napok keretében szeretnék megtenni. Jelenleg úgy néz ki, hogy már 40 fazekas biztosan részt fog venni a rendkívül érdekes eseményen.