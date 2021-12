Július 1-jével vette át a régi-új üzemeltető a felújított Késmárk utcai Teniszcentrumot, amelyet azóta is folyamatosan fejleszt. Az idén elkészült az automata öntözőberendezés, valamint hat pálya szabadtéri villanyvilágítása, és befejeződött a klubház belső tereinek bútorozása is. A teniszcentrumban megindult az élet, egyre több fiatal ismerkedik meg a tenisz alapjaival, és egyre többen kezdenek el versenyezni is. Az amatőr és hobbiteniszezők száma folyamatosan gyarapodik, az idén már három amatőrversenynek adott a sporttelep, rendre negyven-ötven nevezővel.