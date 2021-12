Néma főhajtással kezdődött a díjátadó ünnepség, így emlékeztek meg a résztvevők az elmúlt időszakban elhunyt szombathelyi sportemberekről, dr. Gál Lászlóról, Váradiné Szarka Ildikóról, Kürti Gergelyről, Pünkösthyné Stekovics Emíliáról, Horváth Attiláról, Király Ferencről, Rehus Uzor Györgyről, Koltay Jánosról, Bencsics Tiborról, Sümeghy Lászlóról és Bagári Éváról.

Szombathely polgármesterének köszöntő szavait követően átadták a Pünkösthy Csaba-díjat, amely annak a személynek adományozható, aki az utánpótlás-nevelés, illetve a szabadidősport területén több éven át kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett. A díj névadója, Pünkösthy Csaba maradandót alkotott az oktatásban és a sportban egyaránt. Idén ezt az elismerést Domonkos Ferenc érdemelte ki, aki a Szombathely SE-ben, majd a jogutód Sabaria SE-ben asztalitenisz-edzőként tevékenykedett 1957 és 2018 között. 2006 és 2016 között a Büki TK asztalitenisz szakágának vezetőedzőjeként munkálkodott, valamint Kőszegen is a sportág hírnevének öregbítésén fáradozott 2006 és 2010 között. A Szombathelyi Szabad idősport Szövetség asztalitenisz-szakágának vezetőjeként 1996-tól kezdődően összefogta, koordinálta a város asztalitenisz-közösségét. 2008-ban megkapta a Magyar Asztalitenisz Szövetség Életműdíját, 2016-ban pedig Vas Megye Közgyűlésének Elnöke Emlékérmét vehette át.

A Pünkösthy Csaba-díjas Domonkos Ferencnek nagy szerepe volt az asztalitenisz népszerűsítésében Forrás: Unger Tamás

Az iskolai testnevelés és diáksport területén több éven át tartó, kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett szakemberek munkáját ismerik el az Unger József-díjjal. Idén ezt az elismerést Fancsali Ferenc kapta meg, aki szülőföldjéről, a Jászságból települt át Szombathelyre főiskolai tanulmányai miatt. 1979-ben szerzett matematika-testnevelés szakos tanári diplomát a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, ahol sportszakmai gyakorlatát kézilabdázásból végezte. Már ezekben az években elkezdett edzősködni is. A tanári végzettség megszerzése után rögtön a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakközépiskolában gyakorolta pedagógusi hivatását. Negyvenegy évvel később innen ment nyugdíjba.

Folyamatosan tanította mindkét szakját, de a testnevelés területén ért el nagyobb sikereket. Több sportágban jutott országos döntőbe tanítványaival, többek között kézilabdában, atlétikában, labdarúgásban, és futsalban is. Számos diákját készítette fel eredményesen testnevelésből főiskolára, egyetemre. A városi diáksportéletben is aktív szerepelt vállalt, több mint húsz évig volt városi szakágvezető kézilabdázásban. A Szakszervezetek Országos Diáksport Szövetsége Egyesület szombathelyi munkáját az egyesület létrejöttének kezdetétől koordinálta, összefogta. Eredményes iskolai munkája mellett hosszú évtizedekig edzősködött kézilabdázásban a megye több csapatánál, Szombathelyen a Pamutnál, Szentgotthárdon, Rábafüzesen, Bükön, Vasváron, és Celldömölkön is. Játékvezetőként is megkerülhetetlen alakja a szombathelyi sportéletnek, játékvezetői tanfolyam szervezőjeként és oktatójaként is tevékenykedett a kézilabdán belül. Jelenleg is dolgozik versenybíróként és játékvezető ellenőrként.

A Falco képviseletében Gráczer György, Milos Konakov és Váradi Benedek vette át a kitüntetést Forrás: Unger Tamás

A Sport Támogatásáért díjat az a személy kaphatja, aki egyes sportrendezvények, események megrendezésével, a sport területén tevékenykedő személyek, sportolók munkájának segítésével közmegbecsülésre tett szert. 2021-ben ezt az elismerést Horváth Balázs érdemelte ki, aki hosszú évek óta elkötelezett támogatója a szombathelyi sportéletnek, versenysportnak, szabadidősportnak.

Szponzorálja, támogatja a Szombathelyi Haladás labdarúgócsapatát, valamint a Falco KC Szombathely kosárlabdázóit.

Közreműködése révén több alkalommal szerepeltek szombathelyi kispályás focicsapatok nemzetközi labdarúgótornákon. Társadalmi megbízatásai mellett a sport támogatását is mindig erkölcsi kötelességének érezte. A Sportkarácsonyon elismeréssel adóztak azoknak a csapatoknak a teljesítménye, elért eredményei előtt, amelyek jelentős sikereket értek el 2020-ban és 2021-ben.

Ezek közé tartozott a Falco KC Szombathely együttese. A Gráczer György vezette klub az előző szezonban besöpörte története során először a magyar kupát és a harmadik bajnoki címét is. A Haladás VSE futsalcsapata is felért a csúcsra, amikor elhódította a bajnoki serleget, a jelenleg futó szezonban pedig a Bajnokok Ligája elitkörébe verekedte be magát a Juanra-legénység.

A Haladás VSE-Infraplan sakkcsapata is történelmi sikert ért el bajnoki ezüstérmével. Az online Bajnokok Ligájában pedig a 12. helyen zárt. A Szombathelyi Darts Club SE pedig szintén idén ért fel a csúcsra a felnőtt és az utánpótlás Nemzeti Bajnokság megnyerésével.