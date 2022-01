Szombathelyi Haladás–NK Aluminij (szlovén) 2-2 (1-1). Porec, felkészülési labdarúgó-mérkőzés, v.: Dizdarevic.

Haladás: Verpecz – Kállai (Dezamits, 60.), Csató (Guzmics, 46.), Németh M. (Devecseri, 46.), Bosnjak (Tarján, 71.) – Antal (Csilus, 46.), Holdampf (Szekér, 46.), Kiss B. (Tóth-Gábor, 46.), Szijjártó (Doktorics, 46.) – Lencse (Horváth R., 56., Doncsecz, 71.), Tóth M. (Monori, 56., Nagy B., 86.). Edző: Németh Szabolcs.

Az Umagban edzőtáborozó Haladás első ellenfele, a szlovén első osztály utolsó előtti, kilencedik helyén álló NK Aluminij ezekben a napokban Porecben készül. A két csapat itt, egy minden igényt kielégítő, négy füves pályát magában foglaló sportcentrumban csapott össze egymással. A vasiaktól hiányzott Rózsa Dániel, a kapus lebetegedett, így nem utazott el Horvátországba. Élénk iramban kezdtek a csapatok, pörgős első félidőt produkáltak. A szlovénok elsősorban távoli lövésekkel próbálkoztak, de Verpecz kétszer is magabiztosan védett. A vasiak pedig több gyors akciót is vezettek, sokszor megkeverték a szlovén védelmet, helyzeteket alakítottak ki. A 28. percben Antalt tüntették el a szlovén védők a tizenhatoson belül, a büntetőt Lencse biztosan a jobb sarokba helyezte (1-0). Öt perc múlva Kiss Bence 19 méterről leadott, jobb sarokra tartó lövését tolta szögletre a szlovén kapus, Nwolokor.

A 44. percben egy ide-oda pattogó labdát a bal kapufánál álló Kadic helyezett a hálóba (1-1). Szünet után, az 54. percben Tóth-Gábor tört be a bal oldalon a tizenhatoson belülre, ahol buktatták. A büntetőt Tóth Milán a jobb sarokba lőtte (2-1). Mindkét oldalon többet is cseréltek az edzők, de az iramra változatlanul nem lehetett panasz. A 84. percben a vendégek is büntetőhöz jutottak, Kidric a bal sarokba helyezett (2-2). Kemény, de sportszerű, jó iramú mérkőzést vívott a két együttes, a Haladás közelebb állt a győzelemhez első osztályú ellenfele ellen.

Németh Szabolcs: Harcos, küzdelmes mérkőzést játszottunk, ízelítőt kaptunk a szlovén futballból. Elégedett vagyok a csapattal, nyerhettünk is volna, több helyzetünk volt ellenfelünknél. Első edzőmeccsünket vívtuk füves pályán – le a kalappal a fiúk előtt. Mindenki lehetőséget kapott, a végén Nagy Benjamin személyében 2005-ös születésű fiatalt is bevetettünk. A Haladás legközelebb csütörtökön 15 órakor a Kleinheisler Lászlót is a soraiban tudó NK Osijekkel vív felkészülési mérkőzést.