A szombat délelőtti. Nagykanizsa (5-0) elleni felkészülési-mérkőzésen már pályára lépett Liviu Antal másfél éves szerződést kötött a labdarúgó NB II.-ben szereplő Szombathelyi Haladással. A 32 éves futballista jobb oldali támadóként is irányító középpályásként is bevethető. Antal veretes futballkarriert tudhat maga mögött. Hazájában a Targu Mures, az Otelul Galati, a Vaslui, a Pandurii, a CFR Cluj együttesében szerepelt. Légóskodott a török Genclerbirgli, az izraeli Hapoel Tel-Aviv, a Beitar Jerusalem és a litván Zalgiris Vilnius csapatában. Legutóbb Romániában az UTA Arad gárdáját erősítette, ősszel húsz meccsen két gólt szerzett, egy gólpasszt adott. A 2013/14-es román első osztályú bajnokságban gólkirályi címet szerzett, csakúgy mint 2017/18-ban a Zalgiris Vilnius alakulatában, a litván A Lygában. A román első osztályban 210 bajnokin 45 gól és 32 gólpassz a mérlege, a litván első osztályban 85 bajnokin 43 gól mellett kiosztott 15 gólpasszt is. Izraelben 30 bajnoki mérkőzésen öt gólt jegyzett és adott egy gólpasszt. Egyszer szerepelt a román válogatottban.