AVUS–Invictus 15-10 (4-1, 4-1, 3-4, 4-4). Szombathely, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Pintér, Sikter. AVUS: Kovács B. – Csaba 4, Németh L. 1, Szabó B. 1, Sági 3, Landherr 3, Kurucz 2. Csere: Baranyai, Mercs, Juhász S., Makarenko, Pónya, Kovács K. 1. Edző: Zoufal Norbert.

Invictus: Nagy S. – Sléder, Ashanin 3, dr. Mosonyi, Kovács M. 2, Bukta 3, Juhász M. Csere: Szedmák, Nagy R. 1, Munkácsi 1, Mihályi. Edző: Mohi Zoltán.

A szombathelyieknél nem játszhatott a Nagykanizsán súlyosan megsérült Szőke Szabolcs. A pólósnak valószínűleg leszakadt a mellizma, tavasszal már nem játszhat. A harmadik helyen álló szombathelyiek esélyeshez méltón kezdték a fővárosi Invictus elleni mérkőzést: Németh Levente, majd Csaba talált be. Habár a vendégek szépítettek, Landherr és Csongor góljaival az első negyed után 4-1-re vezettek az aligátorok.

A második negyedben is gólerősen játszott a vasi együttes és hatékonyan védekezett. Elöl pedig Landherr, Csaba, Szabó, Sági is betalált. A vendégek nem tudtak mit kezdeni a lendületesen játszó szombathelyiekkel, így a nagyszünetben már 8-2-re mentek a hazaiak. A harmadik negyed első találatát is a vasiak jegyezték, akik ezt követően – a tetemes előnyük birtokában – kissé kiengedtek, a vendégek pedig zsinórban lőtt három találatukkal felzárkóztak (9-5). Az utolsó negyed 11-6-ról indult. A vendégek szerezték az első gólt (11-7), de mielőtt élessé vált volna a meccs, Sági betalált (12-7). A fővárosiak nem akartak leszakadni, nem egészen négy perc volt hátra, amikor két gólra (12-10) felzárkóztak.

Landherr emberelőnyből azonban gyorsan betalált (13- 10), majd a hazaiak legeredményesebb játékosa, Csaba bizonyította, hogy a nyáron jó igazolás volt, találatával gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. A mérkőzést a 16 éves Kovács Kevin találata zárta le (15-10). A szombathelyiek az első két negyedben remekül játszottak, az utolsó két felvonásban kiengedtek, visszaesett a teljesítményük. Összességében magabiztosan nyerték meg a mérkőzést a hazaiak.

A 12. forduló további eredményei: Esterházy–KSI 4-22, Nagykanizsa–ASI 11- 10, Hódmezővásárhely–Tatabánya 8-6, YBL–Cegléd 10- 9, Neptun–VIWA II. kerület 11-9. Az Oázis–Fehérvár mérkőzést elhalasztották.