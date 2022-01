Húsz fordulót követően a Klausz László vezette győriek 32 ponttal a hatodik helyen állnak, míg a szombathelyiek 37 egységgel negyedikek. Az ETO játékoskerete nem nagyon változott télen, mindössze Kanalos és Vashkeba távozott, érkező nem volt. A Haliban nagyobb volt a mozgás, hárman jöttek, öten mentek.

A két patinás, nagy múltú csapat őszi bajnokija emlékezetesre sikeredett, a vasiak a 93. percig vezettek, amikor Kulcsár tizenegyesből egyenlített. A korábban Szombathelyen is megfordult középpályás ezúttal vélhetően nem lesz a pályán, klubja ugyanis nem gördít akadályt távozása elé. A hírek szerint a rutinos Lipták Zoltán is kihagyja a meccset, a volt válogatott védő sérült. Mivel – ahogy mondani szokták – fontos a jó rajt, ezért minden bizonnyal mindkét gárda a győzelemért hajt majd, jó meccs várható a Rába partján, ahova sok Haladás-drukker elkíséri csapatát. A vasi zöld-fehérek esetleges győzelmükkel felzárkózhatnának az első két csapat mögé, már csak azért is, mert az éllovas Diósgyőr hétfőn 20 órakor (M4 Sport) a második Vasashoz utazik. Azaz valamelyik csapat biztos ponto(ka)t veszít majd.

– Kedden kezdtük el a felkészülést a győri mérkőzésre – mondta Németh Szabolcs, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – A héten sajnos az időjárás nem fogadott kegyeibe minket, havas, jeges pályán kellett edzenünk – emiatt vannak sérült játékosaink. Több játékosomra sem számíthatok Győrött. De akik a rendelkezésemre állnak, velük azért utazunk a Rába partjára, hogy a három pontot elhozzuk. Az ETO rutinos játékosokból álló együttes, és vannak korábbi válogatott futballistái is. Kielemeztük őket, tudjuk, mik az erősségeik, és tudjuk, hol sebezhetők. Ez a meccs mindig nagy rangadó a két zöld-fehér csapat között. Tudjuk, hogy az első meccs mindig fontos, de nemcsak ez, hanem valamennyi mérkőzés roppant fontos lesz. Szeretnénk az idény végén a tabellán minél előkelőbb helyen végezni, úgyhogy nyerni akarunk vasárnap.

– Nagyon jól érzem magam a Haladásban, általában hamar sikerül beilleszkednem egy csapatba, de itt olyan könnyen befogadtak a srácok, mint korábban sehol sem – fogalmazott a télen Gyirmótról igazolt támadó, Lencse László. – Szóval otthon érzem magam a Haliban, nyilván a pályán azért még szoknom kell a társakat, ki hova teszi a labdát, a beindulásokat. A taktikával viszont nincs gond, sok helyen játszottam már, gyorsan elsajátítom, amit a mester kér a csapattól. Pluszmotivációt jelent vasárnap, hogy Győrben születtem, most is itt élek, úgyhogy számomra különleges lesz a vasárnapi bajnoki. Korábban is játszottam már az ETO ellen, sőt, gólokat is rúgtam. Hallottam, hogy az utóbbi időben nem sok babér termett a Haladásnak Győrött, nos itt az idő, hogy ez megváltozzon. Nem is kérdés, nyerni akarunk a szezonnyitón. Maximalista vagyok, nekem aztán teljesen mindegy, kivel és hol játszunk, sosem gondolkodom döntetlenben, mindig a győzelem a cél. Nagyon várom már az első tétmeccsemet Haladás-mezben.