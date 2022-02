Az alapszakasz végeztével kettéoszlik az NB I.-es futsalbajnokság mezőnye. Az első öt helyezett a felsőházban folytatja, a hátsó öt pedig az alsóházban. A Haladás, a Berettyóújfalu, a Veszprém, a Debrecen és az Újpest került be a felsőházi rájátszásba. Mind az öt gárda az alapszakaszban elért helyezésének megfelelő pontokat kapott. Így az alapszakaszgyőztes HVSE hat, a második Berettyó négy, a harmadik Veszprém két, a negyedik DEAC egy, az ötödik ÚTE pedig nulla ponttal kezdi a rájátszást.

Mindenki oda-vissza játszik mindenkivel, majd az első két helyezett az egyik fél három megnyert meccséig tartó bajnoki döntőben csap össze, a harmadik és a negyedik pedig a bronzéremért csatázik, ez a párharc az egyik fél két megnyert mérkőzéséig tart. Az alsóházban a Kecskemét, az Aramis, a Nyírgyulaj, a TFSE és a Kistarcsa harcol. A Haladás játékosai az első feladatot teljesítették, hiszen az alapszakaszt megnyerték. Most pedig következik a címvédés felé vezető erőltetett menet.

– Nem lehetek elégedetlen, hiszen a kitűzött célt elértük, megnyertük az alapszakaszt, annak ellenére is, hogy a koronavírus-járvány azért okozott számunkra nehézséget az elmúlt hetekben – mondta Pálmay Tamás, a Haladás VSE futsalszakág-vezetője. – Ennek köszönhetően jó helyzetből, pontelőnyből kezdhetjük a rájátszást. Tulajdonképpen most kezdődik a bajnokság érdemi része, hiszen a legerősebb gárdák maradtak versenyben. A célunk egyértelmű, szeretnénk bejutni a döntőbe, és lehetőleg az első helyen, hogy a fináléban nálunk legyen a pályaelőny. Kiélezett rájátszásra készülünk, szoros meccsekre, sok körbeverésre. Talán a Berettyó és a Veszprém lesz a legfőbb riválisunk a felsőházi rájátszás első helyéért folytatott versenyben, de mint azt a DEAC és az Újpest már bizonyította, ők is képesek meglepő eredményekre. Milos Simic lassan maga mögött hagyja térdsérülését, edzésbe állt, a reményeink szerint márciusban már pályára léphet. Nagy Kevin térdműtéte nagyon jól sikerült, de rá az idei szezonban már nem számítunk.

A Haladás tervezett menetrendje a felsőházi rájátszásban, február 11., péntek 18.30: Veszprém–HVSE. Február 21., hétfő 18.30: HVSE–Újpest. Február 28., hétfő: Berettyóújfalu–HVSE. Március 10., csütörtök 18.30: HVSE–Debrecen. Április 1., péntek 18.30: HVSE–Veszprém. Április 25., hétfő: Újpest–HVSE. Május 2., hétfő 18.30: HVSE–Berettyóújfalu. Május 16., hétfő: Debrecen– HVSE.

A futsal-magyarkupa a harmadik fordulóval, a nyolcaddöntő mérkőzéseivel folytatódik. A Haladás éppen a másik vasi csapat, az NB II.-es Sárvár vendégeként lép pályára. A megyei rangadót február 16- án szerdán 20 órakor rendezik. Egy mérkőzés dönt a továbbjutásról, a szombathelyi csapat a párharc esélyese.