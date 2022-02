Nyugati Eszkimók Szombathely–Szigeti Bikák 7-5 (3-3, 2-1, 2-1). Győr, 30 néző, OB III.-as jégkorongmérkőzés, vezette: Sári P., Sütő G. Eszkimók: Barna – Kele, Nagy P., Popper 2, Seler 1, Őri, Varga, Soós 2, Zelenák, Balázs, Bakó 1, Forgács, Zalavári, Zsenák, Kalmár 1. Edző: Karvalits Gábor. Kapura lövések: 45-38. Gól – emberelőnyből: 0/0, ill. 3/0.

Az eddig nyeretlen Szigeti Bikák látogattak Győrbe, a szombathelyi Eszkimók otthonába, ahol a vasiak már a fél perc elteltével hátrányba kerültek az első harmadban. A nyolcadik percben sikerült egalizálniuk az Eszkimóknak Popper találatával (1-1). Fordítás helyett azonban ismét a Bikák kerültek előnybe, amikor Pichler passzát Szabó váltotta újabb gólra (1-2). A következő hat percben egyenlített a szombathelyi csapat Bakónak köszönhetően, majd a vezetést is sikerült átvennie a 17. percben, amikor Őri tálalt remekül Soós elé, az Eszkimók 14-ese pedig bevágta a korongot Zhu Zili kapujába (3-2). Sokáig nem örülhetett a Karvalits-legénység, mivel bő fél perc elteltével Rácz módosította 3-3-ra az állást. A második harmad 23. percében Szabó második találatával ismét a vendégeknél volt az előny (3-4), de Soós előbb egyenlített a 31. percben, majd a harmad vége előtt Popper ismét megfordította a meccs menetét (5-4). Az utolsó játékrész is Bika-góllal indult, de ezzel el is lőtték összes patronjukat a vendégek. Az utolsó tíz percben Kalmár és Seler találataival végül két góllal nyertek az Eszkimók.

Karvalits Gábor: – Védekezésünk nem volt acélos, elkerülhető gólokat kaptunk, de végül kijött a csapatok közötti tudásbeli és fizikai különbség. Tudunk mi ennél jobban is játszani. A precízebb védekezés és jobb helyzetkihasználás döntött.