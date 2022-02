Csehországban, a Karlovy Varyban megrendezett ITF (International Tennis Federation/ Nemzetközi Tenisz Szövetség) nemzetközi kemény pályás tornán Sákovics Péter a +60- as korosztályban mind egyéniben, mind párosban bejutott a döntőbe. Egyéniben két cseh és egy német ellenfelet kellett ehhez legyőznie, míg párosban két cseh riválison keresztül vezetett az útja a fináléba. Ugyan mindkét döntőt szoros csatában elvesztette, értékes ranglistapontokat szerzett.

A Budapesten megrendezett Körmöczy Zsuzsa ITF nemzetközi tornán Sákovics Péter, Lipták János és Devecseri Olivér képviselte a vasi színeket – a rangos tornára összesen 430 szenior játékos nevezett a világ minden tájáról. Sákovics Péter számára a vegyes páros volt a prioritás, de állandó partnere, Bogár Szabó Éva megbetegedett, így kérdésessé vált a jó szereplés lehetősége. Ám alkalmi portugál társa, Luisa Gouveia oldalán is sikerült a döntőbe jutni két kiélezett összecsapást követően. A fináléban aztán már papírforma eredmény született: győzött az ellenfél világbajnoki címvédő páros.

Rendkívül fontos volt Sákovics Péter számára a második hellyel járó ranglistapontok száma, hiszen így a közelgő szenior világbajnokságon akár első kiemelt is lehetnek Bogár Szabó Évával – az aktuális szenior vegyes páros ITF-világranglistán Bogár Szabó Éva első, Sákovics Péter pedig második helyen áll. Sákovics még férfi párosban is szerzett egy bronzérmet a budapesti Márton Kálmánnal. Lipták János a +45-ös korosztályban szerepelt nagyszerűen. Izraeli ellenféllel kezdett, majd két magyar játékost búcsúztatott és jutott be az elődöntőbe, ahol cseh ellenfelét viszonylag simán múlta felül. A döntőben ugyan jól küzdött, de román ellenfele jobb volt ezen a napon és 6:1, 6:1 arányban nyert.

Devecseri Olivér a +35-ös korosztályban mérette meg magát. A 19 nevező közül a harmadik kiemelt észt játékost kapta első ellenfélnek – ami mindennek nevezhető csak nem szerencsés sorsolásnak. Ennek ellenére csak nagy csatában 6:2, 2:6, 3:6-ra kapott ki. Lipták és Devecseri párosban is indultak a legfiatalabb (+35) korosztályban, ahol egy szerb párost legyőzve (4:6, 7:6, 14:12) bejutottak a négy közé. Itt szoros meccsen alulmaradtak egy észt–olasz duóval (2:6, 4:6) szemben – de látva a színvonalas mezőnyt, a bronzérem is nagyon komoly eredménynek számít.