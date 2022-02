Erőltetett menetben van a Falco. A szombathelyi csapat az előző, szombati bajnoki után kedden repülőre szállt, elutazott Litvánia fővárosába, ahol szerdán lejátszott egy végletekig kiélezett, hajtós Bajnokok Ligája-mérkőzést a Rytas Vilnius otthonában – 88-91-re kapott ki. A sárga-fekete delegáció csütörtökön délután érkezett haza Szombathelyre – sok idő tehát nem maradt felkészülni az Oroszlányra. Pedig az OSE igazán remek formában van, előző négy bajnokiját (ZTE, Kecskemét, Szeged, Paks) megnyerte. A nyolcadik helyre tornázta fel magát a tabellán. Október végén a Falco 81-73-ra nyert Szombathelyen.

Perl Zoltán Vilniusban is a szombathelyi csapat egyik legjobbja volt, közel 23 percet töltött a pályán, 16 pontig jutott – fontos pillanatokban is. – A mérkőzés nagy részében jól játszottunk, sikerült megvalósítanunk azokat a taktikai elemeket, amelyeket elterveztünk – mondta a Falco saját nevelésű válogatott játékosa, Perl Zoltán. – Körülbelül a 34. percig vezettünk, reális esélyünk volt a győzelemre. A végén azonban beesett több litván tripla olyan játékosoktól, akikre sajnos nem számítottunk. Végül egy egylabdás meccset buktunk el. Minőségi, nemzetközi szinten is magasan jegyzett együttes a Rytas, de azért alaposan megnehezítettük a dolgát – közel voltunk a bravúrhoz, büszke vagyok a csapatra. A meccs után mindenki letört volt, hiszen a spanyol Tenerife elleni fiaskó után a második szoros mérkőzést buktuk el a Bajnokok Ligája középdöntőjében. De nincs idő, és nem is szabad szomorkodni, hiszen lesz még lehetőség a javításra a BL-ben – ha például hazai pályán négy vagy négynél több ponttal győzzük le a Vilniust, akkor egymás ellen máris jobbak vagyunk litván riválisunknál.

– És ugye sűrű a programunk, máris itt az újabb fel adat, az Oroszlány elleni bajnoki – tért át a soros ellenfélre Perl Zoltán. – Csütörtökön hajnalban keltünk útra, délután érkeztünk haza – pihenőt kaptunk csütörtök estére, hiszen mindenki fáradt volt. Pénteken kettőt edzettünk, és szombaton délelőtt is szerepel a programunkban egy átmozgató-dobóedzés – és persze sokat videóztunk. A rendelkezésünkre álló rövid idő alatt megpróbáltunk a lehető legjobban felkészülni az Oroszlányból – és nagy figyelmet fordítottunk a regenerálódásra is. Bízom benne, hogy nem lesz fásult a társaság szombaton. Mert fontos és roppant nehéznek ígérkező összecsapás vár ránk.

Az Oroszlány összeállt, egyre jobban, hatékonyabban teljesít, egyre jobb formában van – és különösen hazai pályán veszélyes mindenkire. Úgy tűnik, hogy a remekül kiválasztott légiósok viszik a prímet ellenfelünknél, ők diktálják a tempót, ők szerzik a pontok többségét, rájuk nagyon oda kell figyelnünk. De az OSE magyar magja is ütőképes, elég talán Ruják András vagy Molnár Márton nevét említeni. A kulcskérdés a védekezésünk minősége lesz, illetve csapatként, szervezetten kell játszanunk. Megpróbáljuk a saját játékunkat játszani. Szeretnénk győzelemmel hazatérni – többek között azért is, hogy sikerélménnyel felvértezve futhassunk neki kedden a francia Strasbourg elleni BL-összecsapásnak.